Nagpur News: अफवांचा ‘फूल टँक’; पेट्रोलसाठी भागमभाग, आता फिकीर नाही, आठ दिवसांची सोय झाली!

नागपूर : उद्यापासून पंप बंद राहणार ही बातमी सोशल मिडियावर पाहिली आणि थेट पेट्रोल भरण्यासाठी पोहचलो...तर काय लांबच लांब रांग होती. उन्हाचे चटके सहन करीत गाडीची टाकी फुल केली... एरवी दोन ते तीन लिटर पेट्रोल भरतो..पण सोशल मीडियावर विश्वास ठेवून हे केल्याची बोलकी प्रतिक्रिया अमन यादव या २२ वर्षीय तरुणाने दिली. आता काही फिकीर नाही आठ दिवसांची सोय झाली असे सांगत असताना त्याच्या चेहऱ्यावर आनंद झळकत होता.. असेच अनेकजण इंधन भरण्यासाठी रांगेत लागले होते. त्यांच्या चेहऱ्यावर मात्र चिंतेचे भाव स्पष्ट दिसत होते..Diesel Price: मोठा झटका! पेट्रोलनंतर डिझेलही महागलं; तब्बल २२ रुपयांनी वाढ, जाणून घ्या नवे दर....अमेरिका- इस्त्राईल विरुद्ध इराण यांच्यातील युद्धाचा संदर्भ जोडून सोशल मिडियावरही इंधन टंचाईचे रील्स व्हायरल झाल्याने घाबरलेल्या नागरिकांनी मंगळवारी शहरातील पेट्रोल पंपावर गर्दी केल्याचे दृश्य अनेक भागात होते. त्यात नारी रोड, मानकापूर, धरमपेठ, सिव्हिल लाईन्स, रामदासपेठ, धरमपेठ, संविधान चौक, सदर, सक्करदरा आदी भागांतील पेट्रोल पंपांवर मंगळवारी सकाळपासूनच वाहनचालकांची गर्दी होती..इंधन संपण्याच्या भीतीने अनेकांनी घाईघाईने पेट्रोल-डिझेल भरण्याचा प्रयत्न केला. दरम्यान, शहरात लॉकडाऊन लागू होणार असल्याची अफवाही पसरल्याने काहींनी इंधन साठवण्याचा प्रयत्न केला. तर काही नेहमीप्रमाणे इंधन भरण्यासाठी आले होते. अचानक वाढलेल्या वाहनांच्या गर्दीमुळे काही भागांत पेट्रोलपंप असलेल्या परिसरात चक्का जामही झाला होता. अनेक ठिकाणी वाहतूक मंदावली होती. पेट्रोल पंप कर्मचाऱ्यांनी मात्र इंधनाचा कोणताही तुटवडा नसून पुरवठा सुरळीत सुरू असल्याचे स्पष्ट केले आहे. अफवांवर विश्वास न ठेवता नागरिकांनी संयम राखावा, असे आवाहनही करण्यात आले..वाहनचालकांसाठी पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्थाभरदुपारी उन्हाचा तडाखा वाढत असताना शहरातील अनेक पेट्रोलपंपांवर वाहनांच्या लांबच-लांब रांगा लागल्याचे दिसून आले. उष्णतेमुळे हैराण झालेल्या वाहनचालकांचा त्रास लक्षात घेऊन काही पेट्रोलपंप संचालकांनी ग्राहकांसाठी पिण्याच्या पाण्याची विशेष व्यवस्था केली. यासाठी स्वतंत्र कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली होती. हे कर्मचारी थेट वाहनांपर्यंत जाऊन थंड पाणी देत होते. या छोट्या पण संवेदनशील उपक्रमामुळे प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळाला. तीव्र उन्हात मिळालेल्या या सेवेबद्दल वाहनचालकांनी समाधान व्यक्त केले. अशा उपक्रमांमुळे सामाजिक बांधिलकीचे सुंदर उदाहरण समोर आले..Petrol Diesel Shortage : पेट्रोल, डिझेलची अघोषित टंचाई? पेट्रोल पंपांवर वाहनांच्या लांब रांगा.सात पेट्रोल पंप फिरलो, नारी रोडवरून धरमपेठपर्यंत आलो आणि शेवटी कुठेतरी पेट्रोल मिळाले असे सांगताना इंधन भरण्याचे युद्ध जिंकल्याचे त्याच्या चेहऱ्यावर दिसत होते.- क्रिष्णा वर्मा सकाळी ऐकले की लॉकडाऊन लागणार आहे, म्हणून लगेच पेट्रोल भरायला आलो. मागच्या वेळी खूप त्रास झाला होता, त्यामुळे रिस्क घ्यायची नाही. असे ठरवले होते.- आरव शेंडे कोणत्याही वस्तूबाबत अफवा पसरवणाऱ्यांवर कारवाई झाली पाहिजे. पेट्रोल पंपांवर विनाकारण एवढी गर्दी झाली आणि आमचा वेळ वाया गेला.- अमित बोरकरनेमके काय खरे आणि काय खोटे काहीच कळत नाही. कुणीतरी सांगितलं म्हणून आलो, पण इथे येऊन कळलं की तुटवडा नाही.- भारत खडसेपेट्रोलच्या शोधात तब्बल सात पेट्रोल पंप पालथे घातले. नारी रोडवरून धरमपेठपर्यंत प्रवास केल्यानंतर अखेर पेट्रोल मिळाले.- दीपक वालेछ.