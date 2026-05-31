Nagpur Drunken Drive Assault: ‘ड्रंकन ड्राईव्ह’ कारवाईवरून संतप्त युवकाचा पोलिस निरीक्षक व कर्मचाऱ्यांवर हल्ला; गिट्टीखदानात गुन्हा दाखल

नागपूर : गिट्टीखदान पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील पोलिस गॅस गोदामासमोर ड्रंकन ड्राईव्हच्या अभियानादरम्यान युवकावर कारवाई केली. त्यामुळे संतप्त झालेल्या युवकाने थेट पोलिस निरीक्षक आणि उपनिरीक्षकासह कर्मचाऱ्यावर हल्ला करीत गोंधळ घातला..प्रिन्स बन्सोड (वय २० रा. वाडी) असे गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या युवकाचे नाव आहे. सचिन गौरी यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून हा गुन्हा दाखल करण्यात आला. ते वाहतूक शाखेच्या सदर झोनमध्ये हेडकॉन्स्टेबल आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, सचिन हे शुक्रवारी (ता.२९) उपनिरीक्षक कासदेकर व त्यांचे सहकारी गिट्टीखदानमधील पोलिस गॅस गोदामासमोर नाकेबंदी करून 'ड्रंकन ड्राइव्ह'ची कारवाई करीत होते. .रात्री ८ वाजताच्या सुमारास एमएच-३१-सीएन-३९७१ या क्रमांकाचा मोटारसायकल चालक तरल उज्ज्वल थोरात (वय २० रा. गुलमोहर विला, मानकापूर) चालकाला पोलिसांना थांबविले. मशीनने तपासणी केली असता तो दारू पिऊन असल्याचे आढळले. त्यानंतर मोटारसायकलवरून पळायला लागला. पोलिसांनी त्याला पकडले. त्याला घेऊन पोलिस सदर झोनमध्ये गेले. यावेळी त्याचा मित्र प्रिन्स बन्सोडही तेथे आला. पोलिस तरलविरुद्ध कारवाई करीत असताना प्रिन्स हा खुर्चीवर पायवर करून बसला. .सचिन यांनी त्याला व्यवस्थित बस असे म्हटले. प्रिन्स संतापला. तू कोण आहे, मला ओळखत नाही का?, मी तीन मर्डर केले आहे, तुझाही मर्डर करेल, अशी धमकी दिली. सचिन यांनी त्याला समजविण्याचा प्रयत्न केला. त्याने सचिन यांना शिवीगाळ करून धक्का देऊन खाली पाडले. प्रिन्स गोंधळ घालायला लागला. पोलिस निरीक्षक सुहास चौधरी तेथे आले. त्यांनीही प्रिन्सला समजविण्याचा प्रयत्न केला. .प्रिन्सने त्यांनाही शिवीगाळ करीत धक्काबुक्की करीत, निलंबित करण्याची धमकी दिली. चौधरी यांनी पोलिस नियंत्रण कक्षाला माहिती दिली. गिट्टीखदान पोलिस तेथे आले. पोलिस त्याला गाडीत बसवीत असताना प्रिन्सने गिट्टीखदान पोलिसांनाही शिवीगाळ केली. त्याच्याविरोधात शासकीय कामात अडथळा निर्माण केल्यासह विविध कलमान्वये गुन्हे दाखल केले असून तपास सुरू केला आहे.