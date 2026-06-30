नागपूर: सकल हिंदू समाजाच्या कार्यक्रमातील उपस्थितीवरून काँग्रेससह विरोधी पक्षातील नेत्यांनी केलेल्या टीकेला नागपूरचे नवे पोलिस आयुक्त विश्वास नांगरे-पाटील यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत उत्तर दिले. त्यांनी ‘त्या’ कार्यक्रमात मी जे काही बोललो, ते पूर्णपणे कायद्याच्या चौकटीत राहूनच बोललो. कोणत्याही सेवा नियमांचे उल्लंघन केलेले नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. .विश्वास नांगरे-पाटील म्हणाले, ‘मी भारतीय पोलिस सेवेचा अधिकारी असून संविधानाप्रती कटिबद्ध आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या दीक्षाभूमीच्या भूमीत काम करत असल्याने संविधानाशी निष्ठा राखणे ही माझी जबाबदारी आहे. मला सर्व धर्मांविषयी समान आदर आहे. पोलिसिंग हे केवळ गुन्हा घडल्यानंतर कारवाई करण्यापुरते मर्यादित नसून शिक्षण, जनजागृती आणि कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी हे सुद्धा पोलिसांचे काम आहे..Vilas Ghule Murder Case: महिलेकडून अत्याचाराचे आरोप; विलास घुले हत्या प्रकरणाला वेगळे वळण.१९ एप्रिलला झालेल्या सकल हिंदू समाजाच्या योग व जनप्रबोधन कार्यक्रमासाठी मला निमंत्रित केले होते. त्या कार्यक्रमात जीएसटी सुधारणा आणि आध्यात्मिक विषयांवर चर्चा झाली. मला कुटुंबासह उपस्थित राहण्याचे निमंत्रण होते. समाजातील विविध सामाजिक संघटना विधायक कार्य करतात. त्यांच्या कार्यक्रमांना उपस्थित राहून जनप्रबोधन करणे हे माझे कर्तव्य आहे..आपण केवळ एका समाजाच्या कार्यक्रमालाच उपस्थित राहत नसल्याचेही त्यांनी नमूद केले. रमजान ईद, बौद्ध, जैन आणि ख्रिश्चन समाजाच्या कार्यक्रमांनाही यापूर्वी उपस्थित राहिल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्या कार्यक्रमांमध्ये ‘एकच ईश्वर आहे’ हा संदेश देत तैत्तिरीय उपनिषदातील मंत्राचा उल्लेख केला. समाजातील विकृती दूर व्हाव्यात, विश्वबंधुत्व वाढावे आणि अमली पदार्थांविरोधात जनजागृती व्हावी, एवढाच माझा संदेश होता, असे त्यांनी स्पष्ट केले..Petrol-Diesel Rate: कच्च्या तेलाच्या किमती घसरल्या; पेट्रोल-डिझेलचे नवे दर जाहीर, पुढे अजून इंधन स्वस्त होणार?.मुख्यमंत्र्यांचा ‘विश्वास’ सार्थ ठरवूमुख्यमंत्र्यांनी माझ्यावर विश्वास टाकून नागपूरच्या पोलिस आयुक्तपदी नियुक्त केले आहे. त्यांचा विश्वास सार्थ ठरविण्यासाठी निश्चित मेहनतीने काम करणार असल्याचे विश्वास नांगरे पाटील म्हणाले. त्यांच्या अपेक्षेनुसार ‘कोअर पोलिसिंग’वर भर देणार आहे. कायदा व सुव्यवस्था राखणे, गुन्हेगारांना शिक्षा मिळवून देणे, गुन्हे रोखणे, तसेच समाजातील दुर्बल घटक, महिला आणि लहान मुलांचे प्रश्न यांना सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाईल. यासाठी दिशा आणि कालबद्ध आराखडा सादर करण्यात आला आहे. जनसामान्यांच्या सेवेसाठी पोलिस दल कार्य करेल. प्रत्येक अधिकाऱ्याची आणि कर्मचाऱ्याची स्पष्ट जबाबदारी निश्चित केली जाईल. व्यावसायिक आणि मूलभूत पोलिसिंगवर भर देणार असल्याचे ते म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.