नागपूर

Nagpur: तिथे जे बोललो ते कायद्याच्या चौकटीत; पोलिस आयुक्त विश्‍वास नांगरे पाटील ; काँग्रेससह विरोधकांच्या टीकेला प्रत्युत्तर

Vishwas Nangare Patil Responds to Opposition Criticism: नागपूरचे पोलिस आयुक्त विश्वास नांगरे-पाटील यांनी सकल हिंदू समाजाच्या कार्यक्रमातील उपस्थितीवरून झालेल्या टीकेला उत्तर देत आपण कायद्याच्या चौकटीतच भाष्य केल्याचे स्पष्ट केले
Nagpur

Nagpur

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर: सकल हिंदू समाजाच्या कार्यक्रमातील उपस्थितीवरून काँग्रेससह विरोधी पक्षातील नेत्यांनी केलेल्या टीकेला नागपूरचे नवे पोलिस आयुक्त विश्वास नांगरे-पाटील यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत उत्तर दिले. त्यांनी ‘त्या’ कार्यक्रमात मी जे काही बोललो, ते पूर्णपणे कायद्याच्या चौकटीत राहूनच बोललो. कोणत्याही सेवा नियमांचे उल्लंघन केलेले नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

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