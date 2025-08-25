नागपूर

Nagpur Police: तब्‍बल१८८ जणांवर कारवाई; ऑपरेशन ऑल आउट, ६५८ गुन्हेगारांच्या रेकॉर्डची तपासणी

Operation All Out: नागपूर पोलिसांनी सणासुदीच्या काळात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी ‘ऑपरेशन ऑल आउट’ राबवून १८८ आरोपींवर कारवाई केली. ६५८ गुन्हेगारांची घरफोडी करून ३७५ जणांना अटक करण्यात आली.
Updated on

नागपूर : शहरात सणासुदीच्या दिवसांत कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी पोलिसांकडून शुक्रवार आणि शनिवारी ‘ऑपरशेन ऑल आउट राबविण्यात आले. त्यात विविध कलमांतर्गत १८८ जणांवर कारवाई करण्यात आली. शहरातील विविध भागांतील ६५८ गुन्हेगारांच्या रेकॉर्डची तपासणी करण्यात आली. त्यापैकी ३७५ आरोपींचा रेकॉर्ड अद्ययावत करण्यात आला.

