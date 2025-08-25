नागपूर : शहरात सणासुदीच्या दिवसांत कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी पोलिसांकडून शुक्रवार आणि शनिवारी ‘ऑपरशेन ऑल आउट राबविण्यात आले. त्यात विविध कलमांतर्गत १८८ जणांवर कारवाई करण्यात आली. शहरातील विविध भागांतील ६५८ गुन्हेगारांच्या रेकॉर्डची तपासणी करण्यात आली. त्यापैकी ३७५ आरोपींचा रेकॉर्ड अद्ययावत करण्यात आला. .सणाच्या निमित्ताने जुगार, अवैध दारूची विक्री, शस्त्र बाळगणे, अंमली पदार्थांची तस्करी आदी अनेक गुन्ह्यातील आरोपी सक्रिय होतात. अशावेळी कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये यासाठी शहर पोलिस आयुक्त डॉ. रवींद्रकुमार सिंगल यांच्या नेतृत्वात सहपोलिस आयुक्त नवीनचंद्र रेड्डी, अतिरिक्त आयुक्त वसंत परदेशी, राजेंद्र दाभाडे, शिवाजीराव राठोड यांच्या मार्गदर्शनात गुन्हेगारांवर अंकुश ठेवण्यासाठी ‘ऑपरेशन ऑल आउट राबविण्यात आले. या मोहिमेंतर्गत सर्व पोलिस ठाण्यांच्या हद्दीतील महाराष्ट्र दारूबंदी कायद्यान्वये एकूण ६९ गुन्हे दाखल करून आरोपींवर कारवाई करण्यात आली..याशिवाय एनडीपीएस कायद्यान्वये दोन गुन्हे दाखल करण्यात आले. भारतीय हत्यार कायद्यांतर्गत १२ गुन्हे, कलम १७० बीएनएसएस अन्वये एकूण ५५ प्रतिबंधक व कलम १२९ बीएनएसएस अन्वये एकूण सहा प्रकरणांची नोंद झाली. ड्रंकन ड्राईव्हची सहा, कलम १२२ महाराष्ट्र पोलिस कायद्यान्वये एकूण १६ आरोपींवर गुन्हे दाखल करण्यात आले. महाराष्ट्र पोलिस कायद्याच्या कलम १४२ अन्वये एकूण सात हद्दपार आरोपींवर गुन्हे दाखल करून अटक करण्यात आली. महाराष्ट्र जुगार कायद्यान्वये एकूण १५ गुन्हे दाखल करण्यात आले..Nagpur Accident: भिवापूर आणि कामठीतील अपघातांनी जिल्हा हादरवला; दोन जण जागीच ठार, अनेक जखमी.नागपूर शहरातील फरार आरोपी, सराईत गुन्हेगार, घरफोडी करणारे, वाहनचोर, एमपीडीए आणि कुख्यात असलेल्या ६५८ गुन्हेगारांच्या घराची तपासणी करण्यात आली. त्यापैकी ३७५ गुन्हेगारांना अटक करण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.