Police Constable Death Nagpur : नागपुरात खळबळ! अंबाझरी तलावात तरंगताना आढळला पोलिस हेडकॉन्स्टेबलचा मृतदेह; दोन दिवसांपासून काय घडलं?

नागपूर : दोन दिवसांपासून बेपत्ता असलेल्या पोलिस शिपायाचा मृतदेह मंगळवारी सकाळी अंबाझरी तलावाच्या पाण्यात तरंगताना आढळल्याने खळबळ उडाली. शिलरत्न भीमराव बेलेकर (वय ४२, रा. वाघरा, इसासनी) असे मृत पोलिस शिपायाचे नाव (Nagpur Police Constable Found Dead in Ambazari Lake) आहे..प्राथमिक माहितीनुसार आरोग्याच्या तक्रारी आणि कौटुंबिक तणावामुळे आत्महत्येची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. प्रतापनगर पोलिस ठाण्यात शिलरत्न कार्यरत होते. मंगळवारी सकाळी मॉर्निंग वॉकसाठी गेलेल्या नागरिकांना तलावात मृतदेह तरंगताना दिसला..त्यांनी तातडीने पोलिसांना कळविल्यावर अंबाझरी पोलिस ठाणे व अग्निशमन विभागाच्या पथकाने धाव घेत मृतदेह बाहेर काढला. ओळख पटविल्यानंतर तो शिलरत्न बेलेकर यांचाच असल्याचे स्पष्ट झाले. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शिलरत्न यांची प्रकृती काही दिवसांपासून बरी नव्हती. ते प्रतापनगर येथील घरी राहत होते. जवळपास दोन वर्षांपासून त्यांची पत्नी रुचिता वेगळ्या राहत होत्या. त्यांना एक मुलगा व एक मुलगी असून दोन्ही मुले शिलरत्न यांच्यासोबतच राहत होती..काही दिवसांपूर्वी शिलरत्न कोणालाही न सांगता घरातून बाहेर निघून गेले होते. नातेवाईकांनी त्यांचा शोध घेतला. मात्र, न सापडल्याने २२ फेब्रुवारीला प्रतापनगर पोलिस ठाण्यात बेपत्ता असल्याची तक्रार नोंदविण्यात आली. मंगळवारी सकाळी त्यांचा मृतदेह तलावात आढळल्याने कुटुंबीयांवर आभाळ कोसळले. पोलिस विभागालाही धक्का बसला आहे. अंबाझरी पोलिसांनी तूर्तास आकस्मिक मृत्यूची नोंद करून पुढील तपास सुरू केला आहे..