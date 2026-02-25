नागपूर

Police Constable Death Nagpur : नागपुरात खळबळ! अंबाझरी तलावात तरंगताना आढळला पोलिस हेडकॉन्स्टेबलचा मृतदेह; दोन दिवसांपासून काय घडलं?

Body of Missing Police Constable Found in Ambazari Lake : नागपुरातील अंबाझरी तलावात बेपत्ता पोलिस शिपाई शिलरत्न बेलेकर यांचा मृतदेह आढळला. आरोग्याच्या तक्रारी आणि कौटुंबिक तणावामुळे आत्महत्येची शक्यता वर्तवली जात असून पोलिस तपास सुरू आहे.
सकाळ डिजिटल टीम
नागपूर : दोन दिवसांपासून बेपत्ता असलेल्या पोलिस शिपायाचा मृतदेह मंगळवारी सकाळी अंबाझरी तलावाच्या पाण्यात तरंगताना आढळल्याने खळबळ उडाली. शिलरत्न भीमराव बेलेकर (वय ४२, रा. वाघरा, इसासनी) असे मृत पोलिस शिपायाचे नाव (Nagpur Police Constable Found Dead in Ambazari Lake) आहे.

