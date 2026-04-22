Nagpur News: पोलिस शिपाई भरतीसाठी रविवारी लेखी परीक्षा; व्हिडिओ रेकॉर्डिंग, बायोमेट्रिकने तपासणी

नागपूर: पोलिस शिपायांच्या ५९५ पदांसाठी पात्र उमेदवारांची लेखी परीक्षा रविवारी (ता. २६) सकाळी ११ वाजता शहरातील चार प्रमुख केंद्रांवर आयोजित करण्यात आली आहे. .उमेदवारांनी सकाळी ८ वाजतापर्यंत केंद्रावर हजर राहणे बंधनकारक आहे. त्यानंतर येणाऱ्यांना प्रवेश दिला जाणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश सहआयुक्त नविनचंद्र रेड्डी यांनी परिपत्रकातून दिले आहेत. शहर पोलिस आयुक्तालयांतर्गत पोलिस शिपाई भरती २०२४-२५ प्रक्रियेला आता निर्णायक वेग मिळाला आहे..ही परीक्षा रायसोनी महाविद्यालय (सदर), रामदेवबाबा विद्यापीठ व अभियांत्रिकी महाविद्यालय (काटोल रोड), तुळशीराम गायकवाड पाटील अभियांत्रिकी महाविद्यालय (वर्धा रोड) आणि सेंट फ्रान्सिस डी सेल्स महाविद्यालय (सेमिनरी हिल्स) या चार केंद्रांवर होणार आहे..उमेदवारांनी महाआयटीमार्फत उपलब्ध होणारे लेखी परीक्षेचे प्रवेशपत्र तसेच मैदानी चाचणीवेळी देण्यात आलेले प्रवेशपत्र अशी दोन्ही कागदपत्रे सोबत बाळगणे अनिवार्य आहे..मुळ ओळखपत्र आवश्यकआधारकार्ड, पॅनकार्ड, मतदान ओळखपत्र किंवा वाहन परवाना यापैकी एक मूळ ओळखपत्र आणि दोन पासपोर्ट साईज फोटो आवश्यक राहणार आहेत. परीक्षा केंद्रात मोबाईल, स्मार्ट वॉच, कॅल्क्युलेटर, डिजिटल उपकरणे, नोट्स किंवा कॉपीसाठी वापरता येणारे कोणतेही साहित्य नेण्यास सक्त मनाई आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. सर्व केंद्रांवर व्हिडिओ रेकॉर्डिंग, बायोमेट्रिक तपासणी केली जाणार आहे.