Nagpur Police : ‘ऑपरेशन ऑल आऊट’ अंतर्गत १८८ जणांवर कारवाई, ६५८ आरोपीच्या रेकॉर्डची तपासणी; ३७५ आरोपींचा रेकॉर्ड केला अद्ययावत

नागपूर : शहरात सणासुंदीच्या दिवसात कायदा व सुव्यवस्था अबाधीत ठेवण्यासाठी पोलिसांकडून शुक्रवार आणि शनिवारी पोळ्याच्या निमित्ताने 'ऑपरशेन ऑल आऊट' राबविण्यात आले. त्यात विविध कलमांतर्गत १८८ जणांवर कारवाई करण्यात आली. शहरातील विविध भागातील ६५८ आरोपींच्या रेकॉर्डची तपासणी करण्यात आली. त्यापैकी ३७५ आरोपी आढळून आल्याने त्यांच्या रेकॉर्ड अद्ययावत करण्यात आला. .सणाच्या निमित्ताने जुगार, अवैध दारूची विक्री, शस्त्र बाळगणे, अंमली पदार्थांची तस्करी आदी अनेक गुन्ह्यातील आरोपी सक्रीय होतात. अशावेळी कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये यासाठी शहर पोलिस आयुक्त डॉ. रवींद्रकुमार सिंगल यांच्या नेतृत्वात सहपोलिस आयुक्त नवीनचंद्र रेड्डी, अतिरिक्त आयुक्त वसंत परदेशी, राजेंद्र दाभाडे, शिवाजीराव राठोड यांच्या मार्गदर्शनात गुन्हेगारांवर अंकुश ठेवण्यासाठी 'ऑपरेशन ऑल आऊट' शहरात राबविण्यात आले..या मोहिमेंतर्गत सर्व पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील महाराष्ट्र दारूबंदी कायद्यान्वये एकुण ६९ गुन्हे दाखल करून आरोपींवर कारवाई करण्यात आली. याशिवाय एनडीपीएस कायद्यान्वये दोन गुन्हे दाखल करण्यात आले. भारतीय हत्यार कायदा अंतर्गत १२ गुन्हे, कलम १७० बीएनएसएस अन्वये एकुण ५५ प्रतिबंधक व कलम १२९ बीएनएसएस अन्वये एकुण सहा प्रतिबंधक कारवाई करण्यात आल्यात..ड्रंकन ड्राईव्हच्या सहा, कलम १२२ महाराष्ट्र पोलिस कायद्यान्वये एकुण १६ आरोपींवर गुन्हे दाखल करण्यात आले. कलम १४२ महाराष्ट्र पोलिस कायद्यान्वये एकुण सात हद्दपार आरोपींवर गुन्हे दाखल करून अटक करण्यात आली. महाराष्ट्र जुगार कायद्यान्वये एकुण १५ गुन्हे दाखल करण्यात आले. नागपूर शहरातील फरार आरोपी, सराईत गुन्हेगार, घरफोडी करणारे, वाहनचोररे, एमपीडीए आणि कुख्यात असलेल्या ६५८ गुन्हेगारांच्या घराची तपासणी करण्यात आली. त्यापैकी ३७५ गुन्हेगारांना अटक करण्यात आली.