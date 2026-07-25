नागपूर

Nagpur News: RSS मुख्यालयाला घेराव घातल्याची खोटी पोस्ट; 'एक्स'वरील युजरविरोधात नागपुरात गुन्हा, पोलिसांची कारवाई

नागपुरातील राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या (RSS) मुख्यालयाला विद्यार्थ्यांनी घेराव घातल्याचा दावा करणारी पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर कोतवाली पोलिसांनी प्रत्यक्ष पडताळणी केली. दावा खोटा आढळल्यानंतर संबंधित 'एक्स' युजरविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला.
Nagpur police register case against X user for fake post claiming students surrounded RSS headquarters

Nagpur police register case against X user for fake post claiming students surrounded RSS headquarters

sakal
सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर : अतिसंवेदनशील असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या (आरएसएस) महाल येथील मुख्यालयाला हजारो विद्यार्थ्यांनी घेराव घातल्याची खोटी आणि दिशाभूल करणारी माहिती सोशल मीडियावर प्रसारित करणे एका युजरला महागात पडले आहे. याप्रकरणी कोतवाली पोलिसांनी ‘एक्स’ वरील संबंधित खातेदाराविरुद्ध गुन्हा दाखल केला असून, शहरात अफवा पसरवून शांतता भंग करण्याचा गुन्हा दाखल केला आहे.

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