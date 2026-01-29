Nagpur Crime News : दारूच्या वादातून झाला खून; तहसीलमधील खुनप्रकरणी दोघांना अटक

नागपूर : तहसील पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील मेयो हॉस्पिटलसमोरील रामझुला पुलाखाली गट्टूने डोके ठेचून युवकाचा खून करण्यात आला. ही थरारक घटना २० जानेवारीला दुपारी चार वाजताच्या सुमारास उघडकीस आली. याप्रकरणी पोलिसांनी सीसीटीव्हीच्या आधारे खुनाचा खुलासा करीत, दोन आरोपींना अटक केली..महिलांचे दागिने चोरणाऱ्या \nटोळीतील एकास अटक.संतराम सहदेलाल यादव (वय ३२, रा. कोंढाळी खुर्द, परासीया रोड, छिंदवाडा), रघुनाथ ऊर्फ राजा शुद्धनलाल सोनावणे (विश्वकर्मा)(वय ३५, रा. लामटा, चांगुटोला, छत्तीसगड) अशी आरोपींची नावे आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, २० तारखेला दुपारच्या सुमारास रूग्णवाहिका चालक पुलाखालून जात होता. त्याला रक्ताच्या थारोळ्यात ३५ वर्षीय युवक पडलेला दिसला. त्याने पोलिस नियंत्रण कक्षाला माहिती दिली. नियंत्रण कक्षाने तहसील पोलिसांना कळविले. माहिती मिळताच तहसील पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक संजय मेंढे यांच्यासह पोलिसांचा ताफा तेथे पोहोचला..यावेळी मृतकाची तपासणी केली असता, त्याच्या कानाच्या मागे इंग्रजीत रमेश व उजव्या हातावर आरएस असे गोंदलेले आढळून आले. तपासात मनोज (रा. राजनांदगाव) असे त्याचे नाव असल्याचे समोर आले. दरम्यान याप्रकरणी गुन्हा दाखल करून वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक संजय मेंढे यांच्या नेतृत्वाखाली पथकाने दीडशे सीसीटीव्हीची तपासणी केली. त्यात तिन्ही आरोपींची पोलिसांना ओळख पटली. त्यानंतर पोलिसांनी दोघांना ताब्यात घेतले. दरम्यान त्यांनी दारूच्या वादातून तिघांनी मिळून हा खून केल्याची कबुली दिली. प्रकरणातील तिसरा आरोपी अनिल वाघाटे ऊर्फ तोतला (वय३५) हा अद्याप फरार असून पोलिस त्याचा शोध घेत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.