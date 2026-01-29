नागपूर

Nagpur Crime News : दारूच्या वादातून झाला खून; तहसीलमधील खुनप्रकरणी दोघांना अटक

Nagpur Mayohospital bridge murder 2026 : मेयो हॉस्पिटलसमोरील रामझुला पुलाखाली दारू वादातून युवकाचा गट्टूने खून. पोलिसांनी सीसीटीव्ही तपासून दोन आरोपींना अटक केली, तिसरा आरोपी अद्याप फरार, तपास सुरू आहे.
Nagpur Mayohospital bridge murder 2026

सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर : तहसील पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील मेयो हॉस्पिटलसमोरील रामझुला पुलाखाली गट्टूने डोके ठेचून युवकाचा खून करण्यात आला. ही थरारक घटना २० जानेवारीला दुपारी चार वाजताच्या सुमारास उघडकीस आली. याप्रकरणी पोलिसांनी सीसीटीव्हीच्या आधारे खुनाचा खुलासा करीत, दोन आरोपींना अटक केली.

Nagpur
police
cctv
Arrested

