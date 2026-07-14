नागपूर: शहरातील सराईत गुन्हेगारांवर अधिक प्रभावी नियंत्रण मिळविण्यासाठी पोलिस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटील यांनी ‘गुन्हेगारांचे आदानप्रदान’ हा अभिनव उपक्रम सुरू केला आहे. या उपक्रमांतर्गत उत्तर व दक्षिण विभागीय मुख्यालयात दर आठवड्याला सक्रिय गुन्हेगारांची परेड घेण्यात येणार असून, त्यांच्या गुन्हेगारी कारवायांचा सविस्तर आढावा घेतला जाणार आहे. .या उपक्रमानुसार शहरातील प्रत्येक पोलिस ठाण्यातून गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यांमध्ये अटक झालेल्या पाच सक्रिय गुन्हेगारांना परेडसाठी हजर केले जाईल. प्रत्येक विभागात सुमारे ३६ पोलिस ठाणे असल्याने एका विभागीय परेडमध्ये जवळपास १८० गुन्हेगार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमोर सादर केले जाणार आहेत..Nagpur: तीन हॉटेलचे परवाने रद्द; याराना, द हट आणि इंडियन तंदूरवर FDAची कारवाई.या परेडला पोलिस आयुक्त, सहपोलिस आयुक्त, अतिरिक्त पोलिस आयुक्त, उपायुक्त, सहायक आयुक्त, पोलिस ठाण्यांचे प्रभारी अधिकारी तसेच गुन्हेशाखेचे (डीबी) अधिकारी उपस्थित राहतील. प्रत्येक आरोपीचा गुन्हेगारी इतिहास, गुन्ह्यांची कार्यपद्धती (मोडस ऑपरेंडी), कार्यक्षेत्र तसेच विविध पोलिस ठाण्यांमध्ये दाखल असलेल्या गुन्ह्यांची माहिती सादर केली जाईल..त्यानंतर संबंधित आरोपीविरुद्ध प्रतिबंधात्मक कारवाई, तडीपारीचा प्रस्ताव किंवा अन्य कायदेशीर उपाययोजनांबाबत निर्णय घेतला जाईल. विश्वास नांगरे पाटील म्हणाले, अनेक सराईत गुन्हेगार वेगवेगळ्या पोलिस ठाण्यांच्या हद्दीत गुन्हे करतात. मात्र तपास अनेकदा एका पोलिस ठाण्यापुरताच मर्यादित राहतो. नव्या प्रणालीमुळे एखादा आरोपी विविध गुन्ह्यांमध्ये हवा असल्यास त्याला संबंधित पोलिस ठाण्यांकडे क्रमाने तपासासाठी सोपविण्यात येईल. या संपूर्ण प्रक्रियेवर गुन्हेशाखेचा समन्वय व देखरेख राहणार आहे..Chhatrapati Sambhajinagar: क्रांती चौकात वाहतूक पोलिसांचा 'वसुली'चा कथित व्हिडिओ व्हायरल; चौकशी सुरू, कर्मचाऱ्याला मुख्यालयात अटॅच.माहिती पुस्तिका तयार करणार याशिवाय प्रत्येक सराईत गुन्हेगाराची अद्ययावत माहिती पुस्तिका तयार करण्यात येईल. त्यामध्ये त्याचा गुन्हेगारी इतिहास, अटक नोंदी, साथीदार आणि त्याच्यावर करण्यात आलेल्या प्रतिबंधात्मक कारवाईची माहिती नोंदविली जाईल. तसेच गुन्हेगारांना आर्थिक मदत करणारे, त्यांना आश्रय देणारे आणि त्यांच्या गुन्हेगारी जाळ्याशी संबंधित व्यक्तींचीही पडताळणी करून त्यांच्याविरुद्ध आवश्यक ती कारवाई केली जाणार असल्याचे पोलिस आयुक्तांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.