Nagpur News: प्रदूषण नियंत्रणाच्या सूचनांची काय अंमलबजावणी केली?; उच्च न्यायालयाचे मनपा आयुक्तांना उत्तर दाखल करण्याचे आदेश

नागपूर: पर्यावरण संरक्षण आणि हवामान बदलाशी सामना करण्यासाठी राज्यस्तरीय सूकाणू समितीने नागपूर शहरासाठी दिलेल्या सूचनांची नेमकी कितपत अंमलबजावणी झाली, असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने केला आहे. यावर महानगरपालिका आयुक्तांना सविस्तर उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत..महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी लिमिटेडच्या खापरखेडा वीज प्रकल्पातून होणाऱ्या प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर सामाजिक कार्यकर्ते राजेश चव्हाण यांनी दाखल केली आहे. याशिवाय, शहरातील वाढत्या वायू प्रदूषणाच्या प्रश्नाची दखल घेत न्यायालयाने स्वतःहूनही जनहित याचिका नोंदवली आहे..Nagpur News: वैशाखसरींनी नागपूरकरांना दिलासा; पावसामुळे तापमानात अडीच अंशांची घट, वातावरणात गारवा.या प्रकरणांवर न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्या समक्ष संयुक्त सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान पर्यावरण संरक्षण आणि हवामान बदलासाठी राज्यस्तरीय तसेच जिल्हास्तरीय संचालन समित्या कार्यरत असल्याची माहिती देण्यात आली..जिल्हास्तरीय सुकाणू समितीच्या सूचनांवर अंमलबजावणी करण्याची शहरी भागाची जबाबदारी महापालिका आयुक्तांकडे, तर ग्रामीण भागाची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे असते. या पार्श्वभूमीवर शहराशी संबंधित सूचनांच्या अंमलबजावणीबाबत न्यायालयाने मनपा आयुक्तांकडून स्पष्टीकरण मागविले आहे..IPL 2026 Orange Cap : संजू सॅमसन गरजला! ख्रिस गेलचा १३ वर्षांपूर्वीचा विक्रम मोडला, ऑरेंज कॅपच्या शर्यतीत निर्णायक वळण.यावर मनपाने अतिरिक्त वेळ देण्याची विनंती केली. ही विनंती मान्य करत न्यायालयाने जूनच्या दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. निलेश काळवाघे यांनी, तर प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या वतीने ॲड. एस. एस. सन्याल यांनी बाजू मांडली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.