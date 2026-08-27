Nagpur Pothole Crisis: खड्डे चुकवायचे की वाहन वाचवायचे? ; ओंकारनगर चौकात दुहेरी संकट; नागरिकांचा जीव मुठीत घेऊन प्रवास

नागपूर: आठ दिवसांपूर्वी खड्ड्यातून वाहन उसळल्याने एका तरुणीचा जागीच मृत्यू झाल्याची घटना ताजी असताना अद्यापही शहरातील रस्त्यावरील खड्ड्यांची समस्या अधिक गडद झाली आहे. उपराजधानीतील रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे नागरिकांना जीव मुठीत घेऊन प्रवासा करावा लागतो. अपघाताचा धोका आणि वाहनांच्या देखभाल दुरुस्तीचा वाढलेला खर्च या दुहेरी संकटाचा सामना वाहनचालकांना करावा लागतो..ओंकारनगर चौकातील मुख्य मार्गावर मोठमोठे खड्डे पडल्याने वाहनचालकांची गैरसोय होत आहे. खड्डा वाचविताना दुर्दैवी घटना पुन्हा घडू नये म्हणून सकारात्मक पावले उचलण्यात येत नसल्याने वाहनचालकांमध्ये नाराजी आहे. परिणामी महापालिकेच्या खड्डेमुक्त शहर मोहिमेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले..Gram Panchayat Delimitation: प्रभागरचनेचे काम, तलाठ्यांना घाम ; ग्रामपंचायतीकडेच सोपवा; संघटनेची महसूल विभागाकडे मागणी.या मार्गावरून दररोज शालेय बस, ऑटोरिक्षा तसेच हजारो वाहने धावतात. खड्डे चुकविताना वाहनाचा ताबा सुटून अपघात होण्याची भीती असते. एवढेच नव्हे तर खड्ड्यांमुळे वाहनांचे नुकसान होत असून, दुरुस्तीवर मोठा आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागतो. महापालिकेने पावसाळ्यापूर्वी हॉट मिक्स प्लांट विभागाला झोननिहाय खड्डे बुजविण्याचे निर्देश दिले..Nepal Flood Indian Missing : नेपाळमध्ये शेकडो भारतीय पर्यटक बेपत्ता, महाराष्ट्र सरकारकडून हेल्पलाइन सुरू, असा करा संपर्क.पावसाळ्यात नागरिकांना सुरक्षित आणि सुरळीत प्रवास करता यावा, यासाठी सर्व रस्त्यांवरील खड्डे बुजविल्याचा दावाही प्रशासनाने केला. मात्र, ओंकारनगर चौकातील परिस्थिती या दाव्यांना छेद देणारी आहे. मुसळधार पावसानंतर खड्ड्यांत पाणी साचल्याने त्यांचा अंदाज येत नाही. विशेषतः दुचाकीस्वार आणि पादचाऱ्यांसाठी हा धोका अधिक गंभीर आहे. रात्रीच्या वेळी अपुऱ्या प्रकाशामुळे परिस्थिती आणखी धोकादायक बनते. त्यामुळे मोठी दुर्घटना घडण्यापूर्वी मनपाने तातडीने खड्डे बुजवावे, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.."अनेक भागांमध्ये रस्त्यांवरील खड्डे अद्यापही तसेच आहेत. पावसाळ्यापूर्वी करण्यात आलेल्या दुरुस्तीची गुणवत्ता आणि कामाच्या प्रभावी देखरेखीबाबतही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. नागरिकांची सुरक्षितता लक्षात घेता सर्व प्रमुख व अंतर्गत रस्त्यांवरील खड्डे तातडीने बुजवावे."-संतोष यादव, स्थानिक रहिवासी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.