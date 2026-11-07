Success Story : मातीच्या चाकावर बदलले नशीब ; लाखोंचे कर्ज फेडून प्रेम चकबैस यांनी उभारला उद्योग

नागपूर: डोक्यावर नऊ लाखांचे कर्ज, व्यवसायातील नुकसान आणि भविष्याची चिंता. अशा संकटांमुळे एकेकाळी जीवन संपविण्याचा विचार करणाऱ्या प्रेम रामचरण चकबैस यांनी परिश्रम आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या जोरावर परिस्थिती बदलली. पारंपरिक कुंभार व्यवसायाला आधुनिकतेची जोड देत त्यांनी अवघ्या तीन वर्षांत नऊ लाखांचे कर्ज फेडले. आज चार मशीनच्या माध्यमातून व्यवसायाचा विस्तार करत त्यांनी पाच कामगारांना रोजगार दिला आहे..नागपूरपासून सुमारे ५० किलोमीटर अंतरावरील पालासावळी गावातील प्रेम चकबैस यांचा कुंभार व्यवसाय पिढीजात आहे. वडिलांकडून मिळालेला वारसा पुढे नेत असताना २०१३ मध्ये त्यांच्यावर आर्थिक संकट ओढवले. व्यवसायात नुकसान वाढल्याने नऊ लाखांचे कर्ज त्यांच्यावर झाले. कर्जाची परतफेड आणि कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाच्या चिंतेने ते पार खचून गेले होते. मात्र, पत्नीने दिलेला धीर गेमचेंजर ठरला..त्यांना नागपूरचे सामाजिक कार्यकर्ते सुरेश पाठक यांनी वर्धा येथील महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकीकरण संस्थेत (एमजीआयआरआय) प्रशिक्षणाची संधी मिळवून दिली. सुरुवातीला आर्थिक अडचणींमुळे त्यांनी नकार दिला; मात्र पाठक यांच्या आग्रहामुळे प्रशिक्षण घेतले. वर्धा येथे डॉ. एस. पी. मिश्रा यांच्या मार्गदर्शनाखाली आधुनिक पॉटर व्हील, ब्लंगर मशीन, माती प्रक्रिया, रंगकाम आणि दिव्यांच्या विविध डिझाइन्सचे प्रशिक्षण घेतले..महिन्याला कमावतात एक लाखत्यांच्या व्यवसायाची वार्षिक उलाढाल दहा लाख रुपयांहून अधिक असून, महिन्याला सुमारे एक लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळत असल्याचे ते सांगतात. ‘संकट आले म्हणून व्यवसाय सोडू नका. बाजारपेठेतील बदल ओळखा, नवीन तंत्रज्ञान शिका आणि पारंपरिक व्यवसायाला आधुनिकतेची जोड द्या,’ असा संदेश त्यांनी कुंभार बांधवांना दिला आहे..तब्बल ५० प्रकारचे दिवे बनविले२० प्रकारचे दिवे तयार करण्याचे आव्हान असताना त्यांनी तब्बल ५० प्रकारचे दिवे बनवून कौशल्य सिद्ध केले. प्रशिक्षणातील ज्ञानाचा व्यवसायात उपयोग केल्याने त्यांच्या उत्पादनांची गुणवत्ता आणि किंमत वाढली. पूर्वी ३० पैशांना विकला जाणारा दिवा आकर्षक डिझाइनमुळे आता एक ते दीड रुपयांना विकला जातो. अथक परिश्रमाने त्यांनी तीन वर्षांत संपूर्ण कर्ज फेडले. त्यानंतर खादी ग्रामोद्योगाच्या माध्यमातून कर्ज घेऊन प्रेस मशीन खरेदी केली. आज त्यांच्याकडे चार मशीन असून पाच कामगारांना त्यांनी रोजगार दिलाय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.