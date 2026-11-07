नागपूर

Success Story : मातीच्या चाकावर बदलले नशीब ; लाखोंचे कर्ज फेडून प्रेम चकबैस यांनी उभारला उद्योग

Nagpur Success Story : नागपूरजवळील पालासावळी येथील प्रेम रामचरण चकबैस यांनी आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देत तीन वर्षांत नऊ लाखांचे कर्ज फेडले. चार मशीनच्या माध्यमातून व्यवसायाचा विस्तार करून त्यांनी पाच कामगारांना रोजगार दिला असून, त्यांच्या उद्योगाची वार्षिक उलाढाल दहा लाखांहून अधिक आहे.
Nagpur-based potter Prem Chakbais uses modern machinery to expand his traditional pottery business.

Nagpur-based potter Prem Chakbais uses modern machinery to expand his traditional pottery business.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर: डोक्यावर नऊ लाखांचे कर्ज, व्यवसायातील नुकसान आणि भविष्याची चिंता. अशा संकटांमुळे एकेकाळी जीवन संपविण्याचा विचार करणाऱ्या प्रेम रामचरण चकबैस यांनी परिश्रम आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या जोरावर परिस्थिती बदलली. पारंपरिक कुंभार व्यवसायाला आधुनिकतेची जोड देत त्यांनी अवघ्या तीन वर्षांत नऊ लाखांचे कर्ज फेडले. आज चार मशीनच्या माध्यमातून व्यवसायाचा विस्तार करत त्यांनी पाच कामगारांना रोजगार दिला आहे.

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