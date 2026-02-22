Nagpur Accident: कारच्या धडकेत महिलेचा मृत्यू ; प्रतापनगरातील राधेमंगलम हॉलसमोरील दुसरी घटना

नागपूर : प्रतापनगर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील राधेमंगलम हॉलसमोर कारने ६१ वर्षीय महिलेला धडक दिली. या धडकेत जखमी झालेल्या महिलेचा मृत्यू झाला. ही घटना शनिवारी (ता.२१) सायंकाळी सातच्या सुमारास घडली. याप्रकरणी कारचालक युवकाला पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे..भाग्यश्री संजय कोठीवान (वय ६१, रा. दीनदयालनगर, राणाप्रतापनगर) असे मृत महिलेचे नाव असून हर्ष नीरज पालेवार (वय २०, रा. वंजारीनगर) असे आरोपी कारचालकाचे नाव आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शनिवारी सायंकाळी भाग्यश्री कोठीवान या राधामंगलम सभागृहासमोरून पायी जात होत्या..दरम्यान एमएच३१ पीयू ४५७५ क्रमाकांच्या कारचालक असलेल्या हर्षने त्यांना धडक दिली. त्यात भाग्यश्री गंभीर जखमी झाल्यात. त्यांनी खासगी रुग्णालयात आणि त्यानंतर मेडिकलमध्ये दाखल करण्यात आले. उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. पोलिसांनी कारचालकाविरोधात गुन्हा दाखल करीत, त्याला अटक केली. विशेष म्हणजे, यापूर्वी याच ठिकाणी आठ फेब्रुवारीला रॅपिडो चालकाला दुचाकीने धडक दिल्यावर अंगावरून ट्रक गेल्याने त्याचा मृत्यू झाला होता. हा अपघातही भीषण होता, हे विशेष..ट्रॅफिक सिग्नल व स्पिड ब्रेकरची सोय करावीराधे मंगलम कार्यालयाजवळ नुकत्याच झालेल्या अपघातात दुचाकीस्वाराचा मृत्यू झाला. यापूर्वीसुद्धा येथे लहान - मोठे अपघात झाले आहेत. हा परिसर अतिशय वर्दळीचा असून, येथे गतीरोधक नाही, तसेच येथे ट्रॅफिक सिग्नलसुद्धा नाही..Chhatrapati Sambhajinagar Crime : दुल्हेराजाची वरात पोलिसांच्या दारात; मित्राच्या मदतीने चोरल्या आठ दुचाकी, दोघे ताब्यात.येथे सध्या पाईपलाईनचे काम सुरू असल्याने बांधकाम साहित्य व त्यासाठी वापरण्यात येणारी वाहने रस्त्यावर सतत उभी असतात. तरीही वाहतूक विभागाकडून याकडे दुर्लक्ष करण्यात येते. येथे त्वरित उच्च दर्जाचे दिवे, ट्रॅफिक सिग्नल व स्पिड ब्रेकर बसविण्यात यावेत, तसेच प्रतापनगर चौक, पडोळे चौक व राधे मंगलम चौक येथे कायमस्वरूपी वाहतूक पोलिसांची नेमणूक करून भरधाव वाहनांवर नियंत्रण आणावे, अशीही मागणी नितीन नायडू, सचिन द्रवेकर, पंकज निगोट, सपन नेहरोत्रा, अजय नासरे, गिरीश पांडे, आकाश तायवाडे, गोलू कनोजिया, सुरेश रेवतकर, भरत वाघमारे, राजू भाऊ, प्रशांत येवले, रंगनाथ पांडे, विजय धवले, मुन्ना पांडे, मोरेश्वर फटिंग, दिलीप भोयर, प्रितेश काळमेघ यांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.