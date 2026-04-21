Nagpur News: लोकसंख्येनुसार स्वच्छतागृहांची संख्या का वाढवली नाही?;उच्च न्यायालयाने मनपाकडून आठवडाभरात मागवले उत्तर

नागपूर: शहरात शेवटचे नवीन सार्वजनिक स्वच्छतागृह कधी उभारण्यात आले, वाढत्या लोकसंख्येनुसार स्वच्छतागृहांची संख्या का वाढवली नाही, अशा प्रश्नांची सरबत्ती मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने केली. या प्रश्नांवर एका आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे आदेश मनपाला दिले..सार्वजनिक स्वच्छतागृहाच्या प्रश्नावर ॲड. संदीप बदाना यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणावर मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती अनिल किलोर यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. मागील सुनावण्यांमध्ये मनपाने न्यायालयासमोर स्वच्छतागृहांची स्थिती दर्शविणारी १ हजार १२७ छायाचित्रे सादर केली होती..मात्र, या छायाचित्रांवर आधारित दाव्यांची प्रत्यक्ष पडताळणी आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले होते. त्यानुसार याचिकाकर्त्याला २७ मार्च रोजी मनपा अधिकाऱ्यांसोबत संयुक्त पाहणी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते..निर्देशांचे पालन करत याचिकाकर्त्याने संयुक्त पाहणीचा अहवाल न्यायालयात सादर केला. या अहवालानुसार अनेक ठिकाणी स्वच्छतागृहांची अवस्था अत्यंत खराब असल्याचे निदर्शनास आले. विशेषतः घनकचरा व्यवस्थापन विभागाच्या अखत्यारितील शौचालयांमध्ये देखभालीचा अभाव आणि ठोस व्यवस्थेची कमतरता स्पष्ट झाली. याउलट, खासगी संस्थांकडून चालविल्या जाणाऱ्या 'पे अँड यूज' शौचालयांची स्थिती तुलनेने स्वच्छ व सुस्थितीत आढळली. मनपातर्फे ॲड. सुधीर पुराणिक यांनी बाजू मांडली..स्वच्छतेचे निकष कोणत्या आधारावर?सुनावणीदरम्यान मनपाच्या वकिलांनी शहरात एकूण ७०९ शौचालये आणि ४९१ मुत्रीघरांची व्यवस्था असून त्यांची दिवसातून तीन वेळा स्वच्छता केली जाते, अशी माहिती दिली. परंतु, दिवसातून तीन वेळा स्वच्छता करणे पुरेसे आहे का, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. तसेच 'तीनच वेळा स्वच्छता' हा निकष कोणत्या आधारावर काढला, या संदर्भात मनपाच्या उपायुक्तांना एका आठवड्यात शपथपत्र सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.