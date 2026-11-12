Police Didi : आठ वर्षांपासून कुटुंबापासून दूर असलेली रागिणी अखेर घरी परतली; पोलीस दीदी अनिता वरखडे यांच्या संवेदनशीलतेने जुळले नात्यांचे धागे

नागपूर : दिवाळीचा सण... सगळीकडे आनंद, उत्साह आणि आप्तस्वकीयांच्या भेटीगाठी सुरू होत्या. मात्र, प्रियदर्शिनी शासकीय महिला वसतिगृहाच्या ओट्यावर बसलेली एक रागीणी नावाची महिला मात्र, शांतपणे रडत होती. तिच्या डोळ्यांतील अश्रू खूप काही सांगत होते. पण ओठांवरून स्वतःची ओळखही व्यक्त होत नव्हती. तिची ही अवस्था पाहून सीताबर्डी पोलिस ठाण्यातील ‘पोलीस दीदी’ अनिता वरखडे यांचे पाय थांबले. यावेळी रागीणीच्या नातेवाईकांचा शोध घेत, तिला पुन्हा कुटुंबाच्या स्वाधीन केले..दिवाळीनिमित्त वरखडे यांनी महिला वसतिगृहाला सदिच्छा भेट दिली होती. त्यावेळी ओट्यावर रागीणी नावाची एक महिला एकटीच बसून रडत असल्याचे त्यांना दिसले. त्यांनी तिच्याजवळ जाऊन आपुलकीने विचारपूस केली. मात्र, महिलेची मानसिक स्थिती ठीक नसल्याने ती नाव, गाव किंवा कुटुंबीयांविषयी स्पष्ट माहिती देऊ शकत नव्हती. वसतिगृहाच्या अधीक्षिकेकडे चौकशी केली असता, सक्करदरा पोलिसांनी १७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी तिला तेथे दाखल केल्याचे समजले..पोलिस उपायुक्त अन्नपूर्णा सिंह, सहायक पोलिस आयुक्त सुनीलसिंग पवार आणि वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक सुहास राऊत यांच्या मार्गदर्शनाखाली अनिता वरखडे यांनी हार न मानता महिलेचा विश्वास संपादन करण्याचा प्रयत्न केला. तिच्याकडून मिळालेल्या अपुऱ्या माहितीचे धागे जोडत तांत्रिक तपास सुरू केला. अखेर ती मध्य प्रदेशातील बालाघाट जिल्ह्यातील वारासिवनी परिसरातील असल्याचे निष्पन्न झाले. तिचे नाव रागिणी रामसिंग चौधरी (वय ३५, रा. उगदेवाडा, ता. वारासिवनी, जि. बालाघाट) असल्याचेही स्पष्ट झाले. वारासिवनी पोलिस ठाण्यात ८ जुलै २०१८ रोजी तिच्या बेपत्ता झाल्याची तक्रार नोंदविण्यात आली होती. आठ वर्षांपासून रागिणीचा शोध घेणाऱ्या कुटुंबीयांशी नागपूर पोलिसांनी संपर्क साधला. त्यानंतर रागीणीला त्यांच्या स्वाधीन केले..भावनांचा फुटला बांधरागीणीच्या सापडल्याची माहिती देत अनिता यांनी त्यांना सीताबर्डी पोलिस ठाण्यात बोलावून रागिणीची भेट घडवून आणली. दीर्घ प्रतीक्षेनंतर आपल्या माणसाला समोर पाहताना कुटुंबीयांच्या भावनांना बांध फुटला. हरवलेली व्यक्ती पुन्हा भेटण्याचा आनंद शब्दांत मांडणे कठीण होते. एका पोलिस कर्मचाऱ्याने दाखविलेली संवेदनशीलता आणि माणुसकी आठ वर्षांपासून दुरावलेल्या कुटुंबासाठी दिवाळीची अनमोल भेट ठरली.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.