Nagpur News: उन्हाच्या चटक्यांवर रेल्वेचा ‘थंडगार’ उपाय; फलाटावरील टिनाच्या शेडला लागले ‘मिस्ट कुलिंग’; प्रवाशांना दिलासा

नागपूर: सध्या तापमान ४२ अंशांच्यावर गेले आहे. नागपूरचा उन्हाळा चांगल्या चांगल्यांना घाम फोडणारा आहे. मे महिन्यात पारा ४५ अंशांच्यावर जातो. अशा स्थितीत भर उन्हात रेल्वेगाड्यांची वाट पाहणे प्रवाशांना त्रासदायक ठरते. मुख्य स्थानकाच्या फलाटावर रेल्वे प्रशासनाने 'मिस्ट कुलिंग' यंत्रणा लावली आहे. त्यामुळे उकाड्यापासून प्रवाशांना थोडा दिलासा मिळाला आहे. .उन्हाळ्यात प्रवाशांना प्लॅटफॉर्मवर थंडगार वातावरण निर्माण व्हावे, यासाठी फलाट क्रमांक १ वर ही व्यवस्था करण्यात आली आहे. पूर्वी फलाट २ आणि ३ वरसुद्धा ही व्यवस्था होती. पण, दोन्ही फलाट संध्या बंद आहे. सर्वच फलाटांवर दिवसभर गर्दी असते. उन्हाळ्याच्या हंगामात रोज सव्वा लाखाच्या वर प्रवाशांची ये-जा आहे..दरदिवशी १८० रेल्वेगाड्या स्थानकावरून जातात. प्रवाशांना गाड्यांच्या प्रतीक्षेत स्थानकावर उभे राहावे लागते. टिनाच्या शेडमुळे उन्हाळ्यात फलाट चांगलेच तापू लागते. अशावेळी मिस्ट कुलिंग सिस्टिम प्रवाशांना उन्हापासून दिलासा देणारी आहे. उर्वरित इतरही फलाटांवरही ही सुविधा करावी, अशी प्रवासी व प्रवासी संघटनेची मागणी आहे..अशी आहे 'मिस्ट कुलिंग' यंत्रणास्थानकावर रेल्वे येण्याच्या काही वेळे आधी ही कुलिंग सिस्टीम सुरू होते. फलाटाच्या छतावर छोटा पाइप बसविण्यात आला आहे. त्यातून पाण्याचा फवारा (स्प्रे) निघतो. गाडीच्या छतावर आणि फलाटावर फवाऱ्याचे पाणी पडते, उष्णतेमुळे बाष्पीभवन होऊन तापमान त्वरित ७ ते ८ अंशानी कमी होते आणि उकाड्यापासून दिलासा मिळतो.."स्थानकावरील फलाट क्र. १ वर 'मिस्ट कुलिंग' ही यंत्रणा सुरू करण्यात आली आहे. उन्हापासून दिलासा देण्यासाठी एक चांगली सुविधा प्रवाशांसाठी आहे."- अमन मित्तल,वरिष्ठ विभागीय वाणिज्य व्यवस्थापक, मध्य रेल्वे, नागपूर विभाग.