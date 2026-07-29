Nagpur Rain: पावसात अडकलेला श्वास आणि आईचा सुटकेचा निश्वास; विद्यार्थ्यांच्या रेस्क्यूचा थरार; मुलांना पाहताच डोळ्यातून आनंदाश्रू

नागपूर: मंगळवारी दुपारी नेहमीप्रमाणे मोबाईलवर येणारे मेसेज पाहत असताना अचानक शाळेच्या व्हॉट्सॲप ग्रुपवर एक मेसेज धडकला ‘शाळेत पाणी शिरले आहे. तो एक मेसेज आणि क्षणात हजारो पालकांच्या काळजाचा ठोका चुकला..शहरातील मुसळधार पावसामुळे सोमलवार निकालस शाळा परिसर आणि खामला परिसरातील रस्ते जलमय झाले होते. अपूर्ण रस्त्यांमुळे सखल भागात तळे साचले अन् चिमुकले विद्यार्थी शाळेत अडकून पडले. कामावर असलेल्या पालकांच्या मनात चिंतेचे ढग जमा झाले..माझे बाळ सुरक्षित आहे ना? घरी कधी पोहोचणार? या एकाच प्रश्नाने शाळा प्रशासन, व्हॅन आणि रिक्षाचालकांचे फोन सतत वाजत राहिले. शाळा प्रशासनाने ‘मुले सुरक्षित आहेत’ असा मेसेज पाठवताच भारती प्रकाश निपूण यांच्यासह अनेक पालकांचा जीव भांड्यात पडला..Sharad Pawar: दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येणार नाहीत; शरद पवारांनी स्पष्टच फेटाळली चर्चा, दोन्ही राष्ट्रवादी स्वतंत्रच.पण खरा थरार तर रस्त्यांवर होता. खोदलेल्या रस्त्यांतून मार्ग काढत तीन वाजता सुटलेली मुले जेव्हा संध्याकाळी सहाच्या सुमारास घरी पोहोचली, तेव्हाच पालकांच्या जिवात जीव आला. दुपारी चार वाजेपर्यंत काळीज हातात धरून वाट पाहत होते..Shirur Temple Robbery: शिरूर जैन मंदिर दरोडा प्रकरणी तिघांना २५ महिन्यांचा कठोर कारावास; भाविकांत समाधान.मुलगा घरात आला, त्याला सुरक्षित पाहिले अन् डोळ्यांतून आनंदाश्रू वाहू लागले. तो आनंद शब्दात मांडता येण्याजोगा नाही, अशा शब्दांत एका आईने आपल्या भावना व्यक्त केल्या. रस्त्यांच्या दुरवस्थेने निष्पाप चिमुकल्यांचा प्रवास खडतर केला खरा, पण आईच्या मायेपुढे आणि पालकांच्या प्रार्थनेपुढे त्या दिवशी पाऊसही हतबल ठरला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.