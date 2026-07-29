नागपूर

Nagpur Rain: पावसात अडकलेला श्वास आणि आईचा सुटकेचा निश्वास; विद्यार्थ्यांच्या रेस्क्यूचा थरार; मुलांना पाहताच डोळ्यातून आनंदाश्रू

Heavy Rain Leaves Students Stranded in Nagpur Schools: नागपुरातील मुसळधार पावसामुळे शाळेत अडकलेल्या विद्यार्थ्यांची सुरक्षित सुटका करण्यात आली. नागपूर पाऊस, शाळा रेस्क्यू आणि विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता यामुळे पालकांनी सुटकेचा निश्वास टाकत भावनिक क्षण अनुभवला.
Nagpur Rain

Nagpur Rain

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर: मंगळवारी दुपारी नेहमीप्रमाणे मोबाईलवर येणारे मेसेज पाहत असताना अचानक शाळेच्या व्हॉट्सॲप ग्रुपवर एक मेसेज धडकला ‘शाळेत पाणी शिरले आहे. तो एक मेसेज आणि क्षणात हजारो पालकांच्या काळजाचा ठोका चुकला.

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