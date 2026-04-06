Nagpur News: गटारावरील झाकणे ठरताहेत धोकादायक; वर्दळीच्या रामदासपेठेत सुरक्षेला तडा ; मनपाचा बेजबाबदारपणा उघड

नागपूर: शहरातील उच्चभ्रू आणि वर्दळीचा परिसर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या रामदासपेठेत नागरी समस्येने डोके वर काढले आहे. अनेक ठिकाणी गटारांची झाकणे अयोग्य पद्धतीने बसवली असल्याचे धक्कादायक चित्र समोर आले आहे. .यामुळे कोणत्याही क्षणी अपघात घडण्याची शक्यता निर्माण झाली असून वाहनचालकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.परिसरातील रस्त्यांलगत फुटपाथवरील गटारांवर ठेवलेली काँक्रिटची झाकणे विस्कटलेली किंवा तिरकी झाली आहेत..विशेष म्हणजे या भागातून रोज स्थानिक नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक, महिला, शालेय विद्यार्थी, उपचारासाठी येणारे रुग्ण, त्यांच्या नातेवाईकांची मोठ्या प्रमाणात ये-जा सुरू असते. रात्रीच्या वेळी किंवा पावसाळ्यात ही परिस्थिती अधिक धोकादायक ठरू शकते..स्थानिक नागरिकांनी सांगितले की, गटारांची झाकणे योग्यरीत्या बसवली नसल्याने चालताना सतत भीती वाटते. एखाद्याचा पाय घसरला किंवा वाहनचालकाचे संतुलन बिघडले, तर गंभीर अपघात होऊ शकतो. अयोग्य पद्धतीने बसवलेल्या झाकणांमुळे गटारात पडण्याच्या घटना घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही..तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणीशहरात स्वच्छता आणि स्मार्ट सिटीच्या घोषणा होत असताना मूलभूत सुरक्षेकडे दुर्लक्ष होत असल्याची भावना नागरिकांमध्ये व्यक्त होत आहे. फुटपाथ सुरक्षित असावेत ही नागरिकांची अपेक्षा असताना अशा निष्काळजीपणामुळे प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. नागरिकांनी मनपा प्रशासनाने तातडीने सर्वेक्षण करून उघडी किंवा सैल झालेली गटारावरील झाकणे दुरुस्त करावीत, अशी नागरिकांची मागणी आहे. अपघात घडण्याची वाट न पाहता त्वरित उपाययोजना करणे गरजेचे असल्याचे मतही नागरिकांनी व्यक्त केले. रामदासपेठेतील ही समस्या केवळ एका भागापुरती मर्यादित नाही, तर शहरातील इतर भागातही अशीच परिस्थिती असल्याचे चित्र आहे.