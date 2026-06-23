Nagpur Fire: रामदासपेठेतील जीमला आग; इमारतीत अडकलेल्या महिलेला सुखरूप काढले बाहेर

नागपूर: रामदासपेठ परिसरातील एका सात माळ्याच्या इमारतीमध्ये असलेल्या जिममध्ये सोमवारी सकाळी आग लागली. या आगीत सुमारे दीड लाखांचे साहित्य जळून खाक झाले असून, कुठलीही जीवहानी झाली नाही. तिसऱ्या माळ्यावर अडकलेल्या महिलेला वाचवण्यात अग्निशमन दलाच्या पथकाला यश आले. .रामदासपेठ नंदाजी बुवा मंदिर लगत टीयाना नावाची जी प्लस सेवन माळ्याची इमारत आहे. या इमारतीच्या पहिल्या माळ्यावर रिषभ शर्मा यांच्या मालकीचा जीम आहे. सोमवारी सकाळी ११.३० च्या सुमारास अचानक जिममध्ये आग लागली..Aditya Thackeray: "स्वतःच्या खात्याची माहिती नाही, उत्तर द्यायलाही भीती!" आदित्य ठाकरेंचा शिंदेंवर घणाघात, सभागृहावर बहिष्कार.त्याचवेळी त्या इमारतीच्या तिसऱ्या माळ्यारील ३०४ क्रमांकाच्या रूममध्ये एक महिला अडकून पडली होती. घटनेची माहिती तातडीने महापालिकेच्या अग्निशमन विभागाला दिल्यानंतर नरेंद्रनगर व कॉटन मार्केट केंद्रातील दोन पाणी बंब पथकासह घटनास्थळी दाखल झाले..Satara Water Crisis: तब्बल १२०० टॅँकर फेऱ्यांनी भागवली तहान; साताऱ्यात मे महिन्यातील स्थिती, पाऊस रखडल्यास गंभीर होणार परिस्थिती.गजबजलेला परिसर असल्याने पथकाने नियोजितरित्या आगीवर पाण्याचा मारा सुरू केला. अवघ्या तासाभरात पथकाने आगीवर नियंत्रण मिळविले. सोबतच तत्पूर्वी तिसऱ्या माळ्यावर अडकून पडलेल्या महिलेलाही सुखरूप बाहेर काढले. या आगीत जीममधील २ एसी, सेंट्रल एसी डक असे सुमारे एक ते दीड लाखाचे साहित्य जळून खाक झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.