नागपूर जिल्ह्यातील रामटेक तालुक्यात बिबट्याने एका ११ वर्षीय मुलावर जीवघेणा हल्ला केल्याची घटना समोर आली आहे. भिलेवाडा येथील चौकसे यांच्या वीटभट्टीवर खेळत असताना बिबट्याने मुलावर अचानक झडप घातली. यावेळी मुलाच्या आजीने प्रसंगावधान राखत बिबट्यावर दगड आणि विटांचा मारा केला. आजीच्या या प्रतिकारामुळे बिबट्याने मुलाला सोडून तेथून पळ काढला. या घटनेत मुलगा गंभीर जखमी झाला असून, त्याच्यावर नागपूर येथील मेयो रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत..Rising Inflation: लग्नसराई अन् एल-निनोचा फटका; पुन्हा उडणार महागाईचा भडका! सर्वसामान्यांचे बजेट कोलमडणार.खेळत असताना बिबट्याची अचानक झडपमिळालेल्या माहितीनुसार, रामटेक तालुक्यातील भिलेवाडा येथे चौकसे यांची वीटभट्टी आहे. या ठिकाणी ११ वर्षीय उमेश अशोक धनवार खेळत असताना अचानक बिबट्या तेथे आला. काही समजण्याच्या आतच बिबट्याने उमेशवर हल्ला करत त्याला आपल्या तावडीत पकडले. या अनपेक्षित प्रकारामुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली..आजीचा धाडसी प्रतिकार; दगड-विटांचा मारानातवावर बिबट्याने हल्ला केल्याचे पाहताच त्याच्या आजीने त्याला वाचवण्यासाठी धाव घेतली. बिबट्याचा धोका असूनही तिने प्रसंगावधान राखले. आजीने जवळ असलेले दगड आणि विटा बिबट्याच्या दिशेने फेकण्यास सुरुवात केली. तिच्या या प्रतिकारामुळे बिबट्याला तेथून माघार घ्यावी लागली. त्यामुळे उमेशचा जीव वाचला.मात्र, बिबट्याच्या हल्ल्यात उमेश गंभीर जखमी झाला आहे. त्याला तातडीने उपचारांसाठी नागपूर येथील मेयो रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून, तेथे त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत..वनविभागाकडून बिबट्याला पकडण्याचे प्रयत्नघटनेची माहिती मिळाल्यानंतर वनविभागाने घटनास्थळी धाव घेतली. परिसरात पुन्हा बिबट्याचा हल्ला होऊ नये आणि नागरिकांना धोका निर्माण होऊ नये, यासाठी बिबट्याला पकडण्याचे प्रयत्न सुरू करण्यात आले आहेत. यासाठी वनविभागाकडून घटनास्थळी पिंजरा लावण्यात आला आहे..दरम्यान, रामटेक तालुक्यातील भिलेवाडा परिसरात बिबट्याचा वावर असल्याने स्थानिक नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. बिबट्याच्या हल्ल्याच्या या घटनेमुळे परिसरातील नागरिकांमध्ये चिंतेचे वातावरण असून, वनविभागाकडून बिबट्याला पकडण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत..Zoho Share Dispute: घटस्फोटाचा वाद पोहोचला कंपनीच्या अब्जावधी डॉलरच्या मालकीहक्कापर्यंत; झोहोचे श्रीधर वेम्बू वादात; पत्नीचे गंभीर आरोप?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.