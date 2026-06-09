Nagpur: महागाई, गुन्हेगारीविरोधात ‘रास्ता रोको’; विदर्भवाद्यांचा एल्गार; पोलिस-कार्यकर्त्यांमध्ये झटापट, १७ ताब्यात

नागपूर: केंद्र व राज्य सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे वाढलेली प्रचंड महागाई आणि देशात नागपूर शहर गुन्हेगारीत दुसऱ्या क्रमांकावर आल्याच्या निषेधार्थ सोमवारी (ता. ८) विदर्भ राज्य आंदोलन समितीने गणेशपेठ बसस्थानकासमोर ‘रास्ता रोको’ आंदोलन केले. .कार्यकर्त्यांनी दुपारी १२ वाजता बसस्थानकासमोर ठिय्या मांडून सरकार आणि गृहखात्याच्या अपयशाविरोधात गगनभेदी घोषणाबाजी केली. यानंतर आक्रमक आंदोलकांनी थेट मुख्य रस्त्यावर उतरून बसेस अडवल्या. त्यामुळे दोन्ही बाजूंना वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागून वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली होती. अचानक झालेल्या या आंदोलनामुळे पोलिस प्रशासनाची मोठी धावपळ उडाली..Nagpur: उपराजधानीत घरफोड्यांची दहशत; नागपूरकरांमध्ये भीतीचे वातावरण; पोलिसांचे घरफोडीविरोधातील अभियान फेल.पोलिसांनी आंदोलकांना रस्त्यावरून हटविण्याचा प्रयत्न केला. दरम्यान पोलिस आणि कार्यकर्त्यांमध्ये जोरदार झटापट झाली. अखेर पोलिसांनी बळाचा वापर करत विराआंसचे युवा आघाडी प्रदेश अध्यक्ष मुकेश मासुरकर, शहर अध्यक्ष नरेश निमजे, महिला अध्यक्षा ज्योती खांडेकर, गिरीश तितरमारे यांच्यासह १७ प्रमुख कार्यकर्त्यांना फरफटत व्हॅनमध्ये बसवून ताब्यात घेतले..सरकारने महागाईवर नियंत्रण मिळवले नाही आणि कायदा-सुव्यवस्था सुधारली नाही, तर आगामी काळात यापेक्षाही उग्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा यावेळी समितीने दिला. आंदोलनात शहर समन्वयक राहुल बन्सोड, श्याम अवथडे, वसंतराव वैद्य, विठ्ठलराव मानकर, अक्षय लाड, असरफ अली, शालिनी खडसे आदी विदर्भवादी संघटनेचे कार्यकर्ते व पदाधिकारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते..Premium| RBI Repo Rate: रेपोरेट कमी झाला नाही, मग आता एफडी मोडून दुसरीकडे गुंतवणूक करावी का?.वाढत्या महागाईमुळे जनता त्रस्तकेंद्र व राज्य सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे जीवनावश्यक वस्तू, इंधन तसेच घरगुती आणि व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या दरात प्रचंड वाढ झाली आहे. महागाईने उच्चांक गाठला असून सर्वसामान्यांचे जगणे असह्य झाल्याचा आरोप मुकेश मासुरकर यांनी केला आहे. नागपूर शहर गुन्हेगारीत देशात दुसऱ्या क्रमांकावर येणे ही अत्यंत वेदनादायी बाब आहे. नागरिकांच्या जीविताचे व स्वातंत्र्याचे रक्षण करणे ही सरकारची घटनात्मक जबाबदारी असते. मात्र, विदर्भातील परिस्थिती पाहता महाराष्ट्र शासन आणि विशेषतः गृहविभाग ही जबाबदारी पार पाडण्यात पूर्णतः अपयशी ठरले असल्याचे मासुरकर यांनी स्पष्ट करीत त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.