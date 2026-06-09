नागपूर

Nagpur: महागाई, गुन्हेगारीविरोधात ‘रास्ता रोको’; विदर्भवाद्यांचा एल्गार; पोलिस-कार्यकर्त्यांमध्ये झटापट, १७ ताब्यात

Vidarbha State Movement Committee Stages Road Blockade Protest: महागाई आणि वाढत्या गुन्हेगारीच्या निषेधार्थ नागपुरात विदर्भ राज्य आंदोलन समितीने रास्ता रोको आंदोलन छेडले.
Nagpur

Nagpur

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर: केंद्र व राज्य सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे वाढलेली प्रचंड महागाई आणि देशात नागपूर शहर गुन्हेगारीत दुसऱ्या क्रमांकावर आल्याच्या निषेधार्थ सोमवारी (ता. ८) विदर्भ राज्य आंदोलन समितीने गणेशपेठ बसस्थानकासमोर ‘रास्ता रोको’ आंदोलन केले.

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