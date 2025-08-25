Nagpur News: सेवानिवृत्त शिक्षकांचा १०० कोटींचा निधी थकीत; शिक्षक दिनी रस्त्यावर उतरण्याची तयारी

नागपूर : जिल्हा परिषदेतील चारशेहून अधिक सेवानिवृत्त प्राथमिक शिक्षकांचे सेवा उपदान, अंश राशीकरण आणि गट विमा योजनेचे तब्बल शंभर कोटीचे अनुदान मागील दीड वर्षांपासून शासनाकडे थकीत आहे. त्यामुळे शिक्षकांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे..राज्य शासनाकडे वारंवार निवेदन दिल्यानंतरही सेवानिवृत्त शिक्षकांचा हक्काचा निधी अद्याप वितरित करण्यात आलेला नाही. एका शिक्षकाचे सरासरी २५ ते ३० लाख रुपयांचे उपदान अडकून बसले आहे. शासनाला आयकर, जीएसटी व इतर कर आम्ही वेळेवर भरतो; मात्र आमचेच पैसे वेळेवर न मिळणे हे शिक्षकांचा अपमान आहे, असा संतप्त सूर शिक्षकांकडून व्यक्त केला जात आहे..शासनाने लाडक्या बहिणींसाठी नियमित हप्ते सुरू ठेवले असताना ३५ वर्षांपेक्षा सेवा केलेल्या शिक्षकांना त्यांच्या हक्काची रक्कम मिळण्यात अडचण येणे ही अन्यायकारक बाब आहे. येत्या ५ सप्टेंबर, शिक्षक दिनापूर्वीच थकीत अनुदान वितरित करण्यात आले नाही, तर तीव्र आंदोलनाचा मार्ग अवलंबावा लागेल, असा इशारा मनसे शिक्षक सेनेने दिला आहे..आंदोलनाचा दिला इशारासेवानिवृत्त शिक्षकांच्या बाबतीत जिल्हा परिषद उदासीन आहे. यामुळे १०० कोटी थकीत आहेत. हा निधी दिला नाही तर आंदोलन करण्याचा इशारा मनसे शिक्षक सेनेचे पदाधिकारी शरद भांडारकर, देविदास काळाने, मनोज घोडके, जनार्दन सवाई, सुधीर सोनटक्के, दिलीप शेंडे, दिनकर वानोडे, हरीश ठाकरे, दशरथ सातपुते, हरिदास झोडे, राजू कुंभारे, रामू गोतमारे, संजय उकांडे, रमेश सोनावणे, पुरुषोत्तम चिमोटे यांनी दिला आहे..Nagpur Police: तब्बल१८८ जणांवर कारवाई; ऑपरेशन ऑल आउट, ६५८ गुन्हेगारांच्या रेकॉर्डची तपासणी .जिल्हा परिषदेच्या धोरणामुळे सेवानिवृत्त शिक्षकांची आर्थिक कोंडी होत आहे. याकडे जिल्हा परिषद प्रशासनाने लक्ष न दिल्यास आंदोलन करण्यात येईल.- शरद भांडारकर,मनसे शिक्षक सेना.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.