Nagpur News : नागपुरात प्राणघातक अपघात व मृत्यूदरात २५ टक्क्यांची घट; काय आहे ‘ऑपरेशन यु-टर्न’ जाणून घ्या!

नागपूर : शहरात तसेच परिसरात रस्ते अपघातांच्या बाबतीत चिंताजनक ठरत असताना गेल्यावर्षी जानेवारी ते डिसेंबर या कालावधीत २०२४ च्या तुलनेत २०२५ मध्ये प्राणघातक अपघात तसेच अपघातातील मृत्यूंच्या संख्येत तब्बल २५ टक्क्यांची घट नोंदवली असल्याचा दावा वाहतूक पोलिस विभागाने केला आहे..शहरात वाढते अपघात, रॅश ड्रायव्हिग, रॉंग साईड, विनाहेल्मेट दुचाकी चालविण्याऱ्यावर लगाम लावण्यासाठी वाहतूक पोलिसांकडून गेल्या काही महिन्यांपासून 'ऑपरेशन यु-टर्न' राबविण्यात येत आहे. त्याचा परिणाम आता दिसू लागला असून अपघात आणि त्यातून मृत्यूचे प्रमाण यामध्ये मोठ्या प्रमाणात घट झालेली आहे. आकडेवारीनुसार २०२१ मध्ये २५५ प्राणघातक अपघात नोंदवले गेले. २०२२ मध्ये या संख्येत वाढ होऊन २९४ अपघात झाले, तर २०२३ मध्येही तेवढेच अपघात कायम राहिले. २०२४ मध्ये मात्र प्राणघातक अपघातांची संख्या वाढून ३२७ वर पोहोचली होती. ज्यामुळे वाहतूक पोलिसांची चिंता वाढली. मात्र २०२५ मध्ये हे प्रमाण लक्षणीयरीत्या घटून २४४ वर आले असून, ही घट २०२४ च्या तुलनेत २५ टक्के असल्याचे स्पष्ट झाले आहे..Pune Crime : नववर्षाच्या पहिल्याच दिवशी पुण्यात खून; येवलेवाडीत तरुणाच्या डोक्यात दगड घालून हत्या!.दुसरीकडे अपघातातील मृत्यूंच्या बाबतीतही असेच आकडे दिसून येत असून २०२१ मध्ये २६८ मृत्यू नोंदवले गेले होते. २०२२ मध्ये मृत्यूंची संख्या ३१० झाली. याशिवाय २०२३ मध्ये ३०८ मृत्यू झाले. २०२४ मध्ये मृत्यूंचा आकडा ३४५ पर्यंत पोहोचला होता. मात्र २०२५ मध्ये मृत्यूंच्या संख्येत लक्षणीय घट झाली असून २०२५ मध्ये २५९ अपघाती मृत्यू झाले. मृत्यूदरातील ही घट २५ टक्क्यांची असल्याते दिसून येत आहे..वाहतूक नियमांची कठोर अंमलबजावणी, नियमित नाकाबंदी, अपघातप्रवण ठिकाणी करण्यात आलेले सुधारात्मक उपाय, तसेच मद्यधुंद वाहनचालकांवर केलेली कारवाई आणि जनजागृती मोहीम यामुळे हा सकारात्मक बदल घडून आल्याचे पोलिस उपायुक्त लोहित मतानी यांनी सांगितले. ऑपरेशन यु-टर्नमुळे सातत्याने ठिकठिकाणी नाकेबंदी आणि त्यातून मद्यपी वाहनचालक आणि विविध इतर कलमांतर्गत कारवाई केल्याने वाहतूक विभागाला यश मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी नागरिकांनी वाहतूक नियमांचे पालन कायम ठेवल्यास भविष्यात अपघातांचे प्रमाण आणखी कमी होईल, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.