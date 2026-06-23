Nagpur: चिखलातून वाहने चालविण्यासाठी व्हा सज्ज!; पावसाळा तोंडावर अन् रस्त्यांची चाळण; वाहनचालकांसमोर अडचणींचा डोंगर

नागपूर: शहरभर विकासकामांचा धडाका सुरू आहे. त्यासाठी रस्ते खोदून ठेवण्यात आले आहेत. परिणामी यंदाच्या पावसाळ्यात वाहनचालकांना चिखल, खड्डे आणि उखडलेल्या मार्गातून प्रवास करण्याची तयारी ठेवावी लागणार आहे..मलवाहिनी, जलवाहिनी, वीजवाहिनी, सिमेंट रस्ते, अमृत योजनेसह विविध विकासकामे मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहेत. नागरिकांना भविष्यात चांगल्या सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने ही कामे हाती घेण्यात आली असली, तरी पावसाळ्यापूर्वी ती पूर्ण करण्यात संबंधित यंत्रणांना अपयश आले आहे..Vaibhav Sooryavanshi पर्यंत रघूनं पोहचवली टीम इंडियाची जर्सी, १५ वर्षांच्या पोराची कशी होती रिऍक्शन? BCCI ने शेअर केला Video.नियमांनुसार कोणतेही खोदकाम पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित रस्ता पूर्ववत करणे, समतल करणे आणि वाहतुकीस सुरक्षित बनविणे बंधनकारक आहे. मात्र, शहरातील अनेक भागांमध्ये खोदकामानंतर मुरूम अथवा खडी टाकून तात्पुरती व्यवस्था करण्यात आली आहे. काही ठिकाणी ती देखील करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे पाऊस येताच रस्त्यांवर चिखलाचे साम्राज्य निर्माण होत आहे. अनेक भागांमध्ये जलवाहिनी आणि मलवाहिनी टाकण्यासाठी रस्त्याच्या मधोमध अथवा कडेला लांबच लांब खंदक खोदण्यात आले आहेत..काही ठिकाणी काम संथ गतीने सुरू असल्याने नागरिकांना अरुंद मार्गातून वाहने काढावी लागत आहेत. पावसामुळे अशा रस्त्यांवर घसरण्याचा धोका वाढला असून, दुचाकीस्वारांसाठी परिस्थिती अधिक गंभीर बनली आहे. विशेष म्हणजे, काही भागांतील रस्त्यांवर एकाच वेळी विविध विभागांकडून कामे सुरू आहेत. एका विभागाने केलेले खोदकाम भरून निघण्यापूर्वी दुसऱ्या विभागाकडून नव्याने खोदकाम केले जात आहे. परिणामी, नागरिकांना महिनोन्महिने खराब रस्त्यांचा सामना करावा लागत आहे. पावसाळ्यात या समस्येची तीव्रता आणखी वाढण्याची शक्यता आहे..Fifa World Cup 2026 : किलियन एम्बाप्पेचा पराक्रम! लिओनेल मेस्सी, रोनाल्डोला सोडलं मागे; फ्रान्सच्या विजय अन् बाद फेरीत प्रवेश.प्रकल्प मुदतीत पूर्ण नाहीदरवर्षी पावसाळ्यापूर्वी रस्ते दुरुस्ती, खड्डे बुजविणे आणि सुरू असलेली कामे पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या जातात. मात्र, प्रत्यक्षात अनेक प्रकल्प मुदतीत पूर्ण होत नाही. त्याचा त्रास नागरिकांना सहन करावा लागत असून, वाहतूक कोंडी, अपघात आणि वाहनांचे नुकसान यासारख्या समस्यांमध्ये वाढ होण्याची भीती आहे. शहरातील विविध भागांतील नागरिकांनी अनेकदा तक्रारी करूनही कामांच्या गतीमध्ये अपेक्षित सुधारणा झालेली नाही.पाणी साचण्याची समस्याशहरातील अनेक भागांमध्ये दरवर्षी पावसाळ्यात पाणी साचण्याची समस्या निर्माण होते. रस्त्यांवरील सुरू असलेल्या खोदकामांमुळे पाण्याचा निचरा अडखळलेला असून, काही ठिकाणी खड्डे आणि खोदलेल्या भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पाणी साचत आहे. अशा वेळी खड्ड्यांचा अंदाज न आल्याने वाहनचालकांना अपघाताचा धोका निर्माण होतो..नियमानुसार काय अपेक्षित?पावसाळ्यापूर्वी सुरू असलेली खोदकामे पूर्ण करणे.खोदलेल्या रस्ते तातडीने समतल करणे.रस्ते समतल करून सुरक्षित वाहतुकीसाठी खुले करणे.पावसाच्या पाण्याचा निचरा सुरळीत राहील याची खात्री करणे.कामाच्या ठिकाणी सूचना फलक व सुरक्षा व्यवस्था ठेवणे.विविध विभागांमध्ये समन्वय ठेवून वारंवार होणारे खोदकाम टाळणे.."चार महिन्यापूर्वी नरेंद्रनगर भागातील रस्ता महावितरणने वीजवाहिनी टाकण्यासाठी खोदला होता. आता अमृत योजनेंतर्गत पुन्हा खोदकाम सुरू करण्यात आले आहे. यावरून कोणावरही कोणते नियंत्रण राहिले नसल्याचे दिसते. कोणत्याच विभागाचा कुणाशी समन्वय राहिला नाही."-ॲड. आर. पी. जोशी,नरेंद्रनगरचे रहिवासी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.