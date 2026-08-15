Nagpur Rural Development: ७९ वर्षांनंतरही स्वातंत्र्य आहे कुठे?; स्वातंत्र्याच्या अमृतकाळानंतरही मूलभूत सुविधांची ग्रामस्थांना प्रतीक्षा

नागपूर: देश स्वातंत्र्याचा ७९ वा वर्धापनदिन साजरा करत असताना शहरापासून काही किलोमीटर अंतरावर असलेल्या ग्रामीण भागातील वास्तव मात्र वेगळे चित्र दाखवते. तिरंग्याच्या साक्षीने स्वातंत्र्याचा उत्सव साजरा होत असला, तरी अनेक गावांतील नागरिक आजही रस्ता, बस, पाणी, आरोग्य, शिक्षण, वीज आणि रोजगार यांसारख्या मूलभूत सुविधांसाठी संघर्ष करीत आहेत. विकासाच्या गप्पा आणि योजनांची आकडेवारी एका बाजूला, तर रोजच्या जगण्यात भेडसावणाऱ्या प्रश्नांची मालिका दुसऱ्या बाजूला, अशी स्थिती नागपूर ग्रामीणमध्ये दिसून येते. स्वातंत्र्य मिळून ७९ वर्षे उलटली, अमृतकाळाचीही चर्चा झाली; मात्र मूलभूत सुविधांसाठी अजून किती वर्षे प्रतीक्षा? हा प्रश्न ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या जगण्याला आजही छेद देत आहे..कोलीतमारा आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांची वाट खड्डेमयकोलीतमारा (ता. पारशिवनी): नागपूर जिल्ह्याच्या अतिदुर्गम भागातील कोलीतमारा गावाची वाट धरली आणि नरळपासून पुढे गेल्यावर रस्त्याची दुरवस्था प्रकर्षाने जाणवू लागली.जागोजागी पडलेले खड्डे, उखडलेला रस्ता आणि पावसामुळे निर्माण झालेली गैरसोय यामुळे वाहन चालवितानाही सावधगिरी बाळगावी लागते. याच रस्त्याने दररोज विद्यार्थी आणि शिक्षक कोलीतमारा येथील शासकीय आदिवासी आश्रमशाळेत पोहोचतात. शिक्षणासाठी आश्रमशाळेची वाट धरलेल्या विद्यार्थ्यांच्या पायात मात्र शाळेपर्यंत पोहोचतानाच अडथळ्यांची बेडी असल्याचे चित्र दिसत होते..PMPML Modern Bus Stops: प्रवाशांना मिळणार सुरक्षित बसथांबे ;महिलांसाठी ‘पॅनिक बटन’; पुणे, पिंपरीतील ६८५ ठिकाणांचा समावेश.पारशिवनी तालुक्यातील कोलीतमारा येथील शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा पहिली ते दहावीपर्यंत आहे. २०२५-२६च्या आकडेवारीनुसार शाळेत एकूण २१० विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. त्यापैकी ९१ विद्यार्थी निवासी, ११७ विद्यार्थी अनिवासी, तर दोनविद्यार्थी विनासवलत आहेत. अतिदुर्गम आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यात या शाळेची भूमिका महत्त्वाची आहे.मात्र, विद्यार्थ्यांच्या संख्येच्या तुलनेत चार शिक्षकांची कमतरता असल्याची माहिती समोर आली. शिक्षकांची पदे रिक्त असल्याने उपलब्ध शिक्षकांवर अध्यापनाचा अतिरिक्त भार येत असल्याचे पालकांनी सांगितले..विद्यार्थ्यांनी शाळेत पोहोचायचे कसे?कोलीतमारा आश्रमशाळेचा विचार करताना केवळ वर्गखोल्या आणि शिक्षकांची संख्या पाहून चालणार नाही. विद्यार्थ्यांना शाळेपर्यंत सुरक्षितपणे पोहोचता येणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. नरळ ते कोलीतमारा या तीन किमीच्या रस्त्याची दुरवस्था हा त्याचाच भाग आहे. पावसाळ्यात चिखलमय झालेल्या या रस्त्यामुळे प्रवास अधिक त्रासदायक होतो. विद्यार्थ्यांना आणि शिक्षकांना दररोज या मार्गावरून प्रवास करावा लागतो. शाळा आहे, शिक्षक आहेत, विद्यार्थी आहेत; मात्र शाळेपर्यंत पोहोचण्याचा मार्गच अडचणीचा असेल, तर व्यवस्थेच्या नियोजनावर प्रश्न उपस्थित होतो." कोलीतमारा आदिवासी आश्रमशाळेतील समस्या एका विभागापुरत्या मर्यादित नाहीत. शिक्षकांची पदे भरण्याची जबाबदारी शिक्षण व आदिवासी विकास यंत्रणेची, तर रस्त्याची दुरुस्ती संबंधित बांधकाम यंत्रणेची आहे. मात्र या सगळ्यांच्या समन्वयाचा अभाव विद्यार्थ्यांच्या वाट्याला येता कामा नये."- विठ्ठल पाटील, माजी उपसरपंच, गट ग्रामपंचायत कोलीतमारा..दोन जिल्ह्यांच्या सीमेवर शिक्षणाची कोंडीआवरमारा आणि चिचोली परिसरातील भौगोलिक परिस्थितीमुळे विद्यार्थ्यांसमोर सर्वांत मोठे आव्हान आहे ते सुरक्षित प्रवासाचे. नियमित आणि सुरक्षित वाहतुकीची सुविधा नसल्याने विद्यार्थी कन्हान नदीच्या पात्रातून डोंग्याचा आधार घेत प्रवास करतात. सकाळी शिक्षणासाठी घराबाहेर पडणाऱ्या विद्यार्थ्यांना नदी ओलांडण्याचा धोका पत्करावा लागतो. पावसाळ्यात नदीचे पात्र फुगलेले असताना हा प्रवास आणखी धोकादायक ठरतो..Koyna Dam Water Level : महाराष्ट्राची 'भाग्यलक्ष्मी' 100 टीएमसीच्या उंबरठ्यावर! कोयना धरणात 97 टीएमसी पाणीसाठा; सांगली-सातारा अन् कर्नाटकाची चिंता मिटली.आवरमारा गावातील विद्यार्थ्यांचा जीवघेणा डोंगाप्रवासआवरमारा (ता. कुही), ता. १४ : देश स्वातंत्र्याचा ७९ वा वर्धापनदिन साजरा करीत असताना नागपूर जिल्ह्याच्या टोकावरचे आवरमारा गाव विकासाच्या प्रवाहापासून दूर असल्याचे चित्र आहे. गोसेखुर्द प्रकल्पाच्या पाण्याने गावाला वेढा पडला असून, गावातील शाळा इयत्ता सातवीपर्यंतच असल्याने पुढील शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांना भंडारा जिल्ह्यातील चिचोली गाठावे लागते. त्यासाठी विद्यार्थ्यांना दररोज कन्हान नदीच्या पात्रातून डोंग्याने जीवघेणा प्रवास करावा लागतो. वाहतुकीची सुविधा उपलब्ध नसल्याने भवितव्यच धोक्यात आले आहे.." दररोज शाळेत जाण्यासाठी डोंग्यातून नदी पार करावी लागते. पावसाळ्यात नदीचे पाणी वाढले की खूप भीती वाटते. शिक्षणाची इच्छा आहे, पुढे शिकून मोठे व्हायचे आहे; मात्र प्रवासाची ही अडचण कायम मनात भीती निर्माण करते."- नेहारिका धारगवे,विद्यार्थिनी." देशाने विज्ञान, तंत्रज्ञान, पायाभूत सुविधा आणि शिक्षणाच्या क्षेत्रात झेप घेतली आहे. मात्र, आवरमारा गावातील विद्यार्थ्यांना सातवीपुढील शिक्षणासाठी आजही डोंग्यातून नदी पार करावी लागत असेल, तर या विकासाचा लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचला आहे का?"- आचल शिंदे, विद्यार्थिनी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.