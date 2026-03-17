Nagpur Gas Cylinder Price: धुराचे लोट; गॅस टंचाईमुळे गृहिणी पुन्हा चुलीकडे! सरपण गोळा करण्यासाठी महिलांची वणवण

नागपूर : केंद्र आणि राज्य शासनाच्या विविध योजनांमुळे नागपूर जिल्ह्यातील दुर्गम आणि ग्रामीण भागात गॅस सिलिंडर पोहोचले खरे, मात्र सध्याची परिस्थिती अत्यंत विदारक आहे. गॅस सिलिंडरच्या वाढत्या किमती आणि वितरणातील प्रचंड अनिश्चितता यामुळे नागपूर जिल्ह्यातील महिलांना नाईलाजाने पुन्हा पारंपरिक चुली पेटवाव्या लागत आहेत..एकेकाळी धूरमुक्त झालेल्या स्वयंपाकघरात आता पुन्हा धुराचे लोट दिसू लागले असून, महिलांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. सुरवातीला उज्ज्वला सारख्या योजनांमुळे अनेक घरांत गॅस शेगड्या पोहोचल्या होत्या. यामुळे महिलांना सरपण गोळा करण्याच्या त्रासातून मुक्ती मिळाली होती आणि डोळ्यांचे तसेच श्वसनाचे आजारही कमी झाले होते. मात्र, गेल्या काही महिन्यांपासून सिलिंडरच्या किमती आवाक्याबाहेर गेल्याने गरीब कुटुंबांचे आर्थिक नियोजन कोलमडले आहे..Gas Shortage: गॅसटंचाईची धास्ती! नव्या नियमांमुळे ग्राहकांमध्ये संभ्रम; वितरण केंद्राबाहेर रांगा.वितरण व्यवस्थेचा बोजवाराजिल्ह्यातील ग्रामीण भागात केवळ महागाईच नाही, तर गॅस वितरणातील ढिसाळ नियोजनाचाही मोठा फटका बसत आहे. सिलिंडर बुकिंग केल्यानंतरही अनेक दिवस पुरवठा होत नसल्याच्या तक्रारी हिंगणा, वानाडोंगरी सारख्या ग्रामीण भागांतून येत आहेत. ही अनिश्चितता आणि वाढलेले दर यामुळे गृहिणींना शेतातून किंवा परिसरातील झाडांपासून सरपण गोळा करण्यासाठी वणवण करावी लागत आहे..Rural LPG Crisis News:गॅस टंचाईमुळे ग्रामीण भागात पुन्हा पेटल्या चुली; महिलांची अडचण वाढली; धूरमुक्त स्वयंपाकघर पुन्हा धुरकट.आरोग्यावर विपरीत परिणामचुलीवर स्वयंपाक करताना होणारी डोळ्यांची जळजळ आणि धुरामुळे होणारे श्वसनाचे त्रास यामुळे महिलांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत आहे. सरपण गोळा करण्यासाठी होणारी धावपळ आणि खर्च होणारा वेळ यामुळे महिलांचे श्रम आणि मानसिक ताण कमालीचा वाढला आहे. स्वच्छ इंधन हा पर्याय केवळ कागदावरच उरतो की काय, अशी भीती आता व्यक्त होत आहे.