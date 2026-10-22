Manja Factory Raid : दादरा-नगर हवेलीत नायलॉन मांजा तयार करणाऱ्या कारखान्यावर नागपूर पोलिसांचा छापा; ६.२६ कोटींचा मुद्देमाल जप्त

नागपूर - प्रतिबंधित नायलॉन मांजाच्या पुरवठा साखळीचा तपास करत नागपूर ग्रामीण पोलिसांनी दादरा-नगर हवेलीतील औद्योगिक क्षेत्रात सुरू असलेल्या मांजा निर्मिती कारखान्याचा पर्दाफाश केला. बुधवारी (ता. २१) केलेल्या कारवाईत तयार नायलॉन मांजा, उत्पादनासाठी वापरण्यात येणारी यंत्रे, कच्चा माल, ८८ हजारांहून अधिक चकऱ्या आणि पॅकिंग साहित्य असा एकूण सहा कोटी २६ लाख ४३ हजार ४५० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला..नागपूर ग्रामीणचे पोलिस अधीक्षक हर्ष पोद्दार आणि अपर पोलिस अधीक्षक अनिल म्हस्के यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखेने ही कारवाई केली. पोलिस निरीक्षक अंकुश माने यांच्या नेतृत्वाखाली पथकाने प्रतिबंधित मांजाच्या पुरवठा साखळीचा तपास सुरू केला होता. मिळालेल्या माहितीनुसार, ८ डिसेंबर २०२५ रोजी झाली. कळमेश्वर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील गोंडखैरी येथील व्हीआरएल लॉजिस्टिक्स यार्डमध्ये एका कंटेनरमधून नायलॉन मांजाच्या १ हजार २०० प्लास्टिक चकऱ्या जप्त करण्यात आल्या होत्या..त्यांची किंमत १४ लाख ४० हजार रुपये, तर कंटेनरची किंमत २० लाख रुपये होती. याप्रकरणी कंटेनरचालक छविनाथ मोहन निषाद याला अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर गोपनीय माहिती, तांत्रिक पुरावे आणि कागदपत्रांच्या आधारे तपास सुरू करीत, दादरा-नगर हवेलीतील मार्मिक इंडस्ट्रीज या कंपनीचा संबंध नायलॉन मांजाच्या उत्पादनाशी असल्याचे समोर आले.न्यायालयाची परवानगी आणि स्थानिक प्रशासनाच्या समन्वयातून बुधवारी (ता. २१) कंपनीच्या परिसराची झडती घेण्यात आली. या झडतीमध्ये गोल्ड, शक्ती, कोब्रा, मोनोकाइट, गोल्ड काइट आणि हिरो प्लस या ब्रँडच्या नावाने तयार केलेला मांजा आढळला. मांजा तयार करणे आणि चकऱ्यांवर गुंडाळण्यासाठी वापरण्यात येणारी यंत्रे, कच्चा माल, पावडर आणि पॅकिंग साहित्यही जप्त करण्यात आले..पाच कोटीहून अधिक मांजापोलिसांनी जप्त केलेल्या तयार मांजाची किंमत पाच कोटी नऊ लाख तीन हजार १०० रुपये आहे. याशिवाय उत्पादन यंत्रसामग्रीसह अन्य साहित्याचाही जप्त मुद्देमालात समावेश आहे. प्रतिबंधित मांजाच्या विक्रीपुरती मर्यादित न राहता त्याच्या उत्पादन केंद्रापर्यंत पोहोचण्यात नागपूर ग्रामीण पोलिसांना यश आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.