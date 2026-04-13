Nagpur News: नागपूर ग्रामीणमध्ये अपघात, मृत्यूसंख्येत घट; राज्यात तिसरे स्थान ; अपघातात २४ तर मृत्यूंमध्ये २७ टक्क्यांची घसरण

नागपूर: नागपूर ग्रामीण पोलिसांनी रस्ते सुरक्षेसाठी राबविलेल्या उपाययोजनांना यश मिळाले असून, जानेवारी ते मार्च २०२६ या पहिल्या तिमाहीत अपघात आणि मृत्यूंमध्ये लक्षणीय घट नोंदवली आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत प्राणांतिक अपघात २४ टक्क्यांनी, मृत्यू २७ टक्क्यांनी, तर जखमींची संख्या १० टक्क्यांनी घटली आहे. राज्यात अपघात कमी करणाऱ्या जिल्ह्यांमध्ये नागपूर ग्रामीणने तिसरे स्थान पटकावले आहे..देशातील अपघातप्रवण जिल्ह्यांमध्ये गणल्या जाणाऱ्या नागपूर ग्रामीणमध्ये 'झिरो फॅटॅलिटी डिस्ट्रिक्ट' (झेडएफडी) उपक्रम प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहे. सेव्ह लाईफ फाऊंडेशन यांच्या तांत्रिक सहकार्याने हा उपक्रम राबविला जात आहे. पोलिस अधीक्षक हर्ष पोद्दार यांच्या नेतृत्वाखाली डेटा-आधारित नियोजनावर भर देण्यात आला. अपघातप्रवण १८ मार्गांवर विशेष उपाययोजना राबवून अपघातांमध्ये २८ टक्के घट साधण्यात आली..दुचाकी अपघातांमध्ये ७२ टक्के, पादचारी-ट्रक अपघातांमध्ये ६४ टक्के, तर दुचाकी-ट्रक अपघातांमध्ये २५ टक्के घट झाली आहे. यासोबतच अतिवेग, मद्य प्राशन करून वाहन चालवणे व धोकादायक ड्रायव्हिंगविरोधात विशेष मोहिमा राबविण्यात आल्या. स्पीडब्रेकर्स, साइन बोर्ड व प्रकाशयोजना यांसारख्या उपायांमुळे अपघातांवर नियंत्रण मिळविण्यात मदत झाली. याशिवाय घरफोडी, वाहनचोरीसह २६ गुन्ह्यांची उकल, ७३८ आरोपींची परेड व अंमली पदार्थांविरोधातील कारवाईमुळे नागपूर ग्रामीण पोलिसांची कामगिरी उंचावली आहे..नागपूर ग्रामीणची कामगिरीअपघातात घट २४ टक्केमृत्यूत घट २७ टक्केजखमींमध्ये घट १० टक्के.उच्च जोखीम मार्ग १८त्या मार्गांवरील अपघातात घट २८ टक्केदुचाकी अपघातात घट ७२ टक्केपादचारी-ट्रक अपघातात घट ६४ टक्केदुचाकी-ट्रक अपघातात घट २५ टक्के .राज्यात स्थान तिसरेउघडकीस आलेले गुन्हे २६आरोपी परेड ७३८.