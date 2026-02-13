नागपूर

Nagpur News: हेल्मेट नाही, वाहतूक नियम विसरले ग्रामीण भागात जीव धोक्यात!

Traffic Violations Rising in Nagpur Rural Areas: नागपूर जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात वाहनचालक नियमांकडे दुर्लक्ष करत आहेत. हेल्मेट न घालणे, क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवासी वाहून नेणे, वेगमर्यादा उल्लंघन करणे आणि रस्त्याच्या मध्यभागातून वाहने क्रॉस करणे हे अपघातांचा धोका वाढवत आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर : जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात वाहतूक नियमांकडे मोठ्या प्रमाणात दुर्लक्ष होत असल्याचे चित्र दिसत आहे. हेल्मेटचा वापर टाळणे, क्षमतेपेक्षा अधिक प्रवासी वाहून नेणे आणि वेगमर्यादेचे उल्लंघन करणे, यासह रस्त्याच्या मध्यभागातून वाहने क्रॉस करणे, यामुळे अपघातांची शक्यता वाढत असून नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

