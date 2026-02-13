Nagpur News: हेल्मेट नाही, वाहतूक नियम विसरले ग्रामीण भागात जीव धोक्यात!

नागपूर : जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात वाहतूक नियमांकडे मोठ्या प्रमाणात दुर्लक्ष होत असल्याचे चित्र दिसत आहे. हेल्मेटचा वापर टाळणे, क्षमतेपेक्षा अधिक प्रवासी वाहून नेणे आणि वेगमर्यादेचे उल्लंघन करणे, यासह रस्त्याच्या मध्यभागातून वाहने क्रॉस करणे, यामुळे अपघातांची शक्यता वाढत असून नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे..याकडे वाहतूक पोलिसांनी लक्ष घालणे गरजेचे आहे. द्रुगधामना : दवलामेटी ते सुराबर्डी (वडधामना) महामार्गावरील अनधिकृत डिव्हायडर कटमुळे अपघातांचा धोका वाढला असून हे कट मृत्यूचा शॉर्टकट ठरत असल्याचे चित्र समोर आले आहे. काही नागरिकांनी सोयीसाठी महामार्गावरील दुभाजक फोडून बेकायदेशीर मार्ग तयार केले आहेत..या कटवरून वाहनचालक विरुद्ध दिशेने वाहने चालवत असल्याने गंभीर दुर्घटनांची शक्यता निर्माण झाली आहे. द्रुगधामना, दवलामेटी (हेटी) व हिलटॉप कॉलनीतील काही रहिवासी हे मार्ग वापरत असल्याचे सांगितले जाते..Nashik Road Safety : अपघात टाळणे तुमच्याच हाती! 'सकाळ-एनआयई' आणि आरटीओचा नाशिकमध्ये रस्ता सुरक्षा उपक्रम.वेगवान वाहतुकीच्या या महामार्गावर क्षणभराचा फेरा वाचविण्याच्या नादात जीव धोक्यात घातला जात आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या सुरक्षा विभागाकडून दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे. फोडलेले दुभाजक तातडीने दुरुस्त करून कठोर अडथळे उभारावेत व नियमभंग करणाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.