Nagpur Civic Issue: साईनगरीत सात वर्षांपासून रस्त्याची दुरवस्था; पहिल्याच पावसात वाहने अडकली चिखलात; वारंवार खोदकामामुळे रहिवासी त्रस्त

नागपूर : बेसा-पिपळा रोडवरील साईनगरी-२ परिसरातील नागरिक सात वर्षांपासून रस्त्यांच्या दुरवस्थेचा सामना करत आहे. खराब रस्ते, संथगतीने सुरू असलेली गटार व पाइपलाइनची कामे, वारंवार होणारे खोदकाम आणि त्यामुळे खंडित होणारा वीजपुरवठा यामुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत..साईनगरीमध्ये अवघ्या काही मिनिटांच्या पावसानंतर संपूर्ण मार्ग चिखलमय होतो इतकी रस्त्यांची अवस्था खराब झाली आहे. वाहनांची चाके चिखलात रुतून बसतात, तर ज्येष्ठ नागरिक, महिला आणि शालेय विद्यार्थ्यांना पायी चालणेही धोकादायक ठरते. रुग्णवाहिका किंवा इतर आपत्कालीन सेवांनाही या रस्त्यावरून मार्ग काढताना अडचणी निर्माण होत असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे..स्थानिक नागरिक मंगेश मस्के, नितीन निखारे, दिलीप गजभिये, उज्वला येवलेंच्या मते, पावसाळ्यात सुरू असलेली विकासकामे योग्य नियोजनाअभावी नागरिकांसाठी त्रासदायक ठरत आहेत. कामांची गुणवत्ता, कालमर्यादा आणि संबंधित विभागांमधील समन्वय यावर अधिक भर देण्याची गरज आहे. तसेच रस्ता, पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण, वीज आणि दूरसंचार यंत्रणांची कामे एकत्रित नियोजनातून झाल्यास वारंवार होणारे खोदकाम टाळता येईल, असे नागरिकांचे मत आहे..Akola Crime News: ‘तो’ खाकीतील ‘नराधम’ नांदेडमधून गजाआड ; बाळापूर पोलिस व स्थानिक गुन्हे शाखेला मोठे यश.निवेदनाकडेही दुर्लक्षया समस्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी नागरिकांनी नगराध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना गेल्या महिन्यात निवेदन सादर केले. रस्त्यांची तातडीने दुरुस्ती, सुरू असलेली कामे निश्चित कालमर्यादेत पूर्ण करणे आणि भविष्यात एकाच रस्त्याचे वारंवार खोदकाम होणार नाही, यासाठी समन्वित नियोजन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. परंतु, महिना लोटूनही याकडे प्रत्येकांनी दुर्लक्ष केले आहे.."गेल्या सात वर्षांपासून आम्ही रस्त्याच्या समस्येशी झुंज देत आहोत. प्रत्येक पावसात चिखल, खड्डे आणि वाहतूक कोंडी हीच परिस्थिती असते. विकासकामांना आमचा विरोध नाही. मात्र, कामांचे नियोजन नसल्याने नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. प्रशासनाने तात्पुरत्या उपायांवर न थांबता कायमस्वरूपी दर्जेदार रस्ता तयार करून नागरिकांना दिलासा द्यावा."-मंगेश मस्के, रहिवासी.Akola Crime News: ‘तो’ खाकीतील ‘नराधम’ नांदेडमधून गजाआड ; बाळापूर पोलिस व स्थानिक गुन्हे शाखेला मोठे यश.तीन वेळा केबलचे नुकसानवारंवार होणाऱ्या खोदकामामुळे भूमिगत वीजवाहिन्यांचेही मोठे नुकसान झाले आहे. आतापर्यंत तीन वेळा वीज केबल तुटल्याने परिसरातील वीजपुरवठा तब्बल दहा-दहा तास खंडित झाला. यामुळे नागरिकांना उकाड्यात त्रास सहन करावा लागला, तसेच पाणीपुरवठा, घरातील विद्युत उपकरणे आणि दैनंदिन कामकाजावरही परिणाम झाला. संबंधित विभागाला वारंवार सूचना करूनही खोदकामादरम्यान आवश्यक सुरक्षेच्या उपाययोजना करण्यात आल्या नसल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.