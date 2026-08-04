नागपूर

Nagpur Civic Issue: साईनगरीत सात वर्षांपासून रस्त्याची दुरवस्था; पहिल्याच पावसात वाहने अडकली चिखलात; वारंवार खोदकामामुळे रहिवासी त्रस्त

Seven Years of Poor Road Conditions in Sai Nagari: वारंवार खोदकाम, चिखल, खड्डे, वीजपुरवठ्यातील अडथळे आणि रखडलेल्या विकासकामांमुळे रहिवासी त्रस्त असून प्रशासनाकडून कायमस्वरूपी उपाययोजनांची मागणी होत आहे.
Nagpur Civic Issue

Nagpur Civic Issue

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर : बेसा-पिपळा रोडवरील साईनगरी-२ परिसरातील नागरिक सात वर्षांपासून रस्त्यांच्या दुरवस्थेचा सामना करत आहे. खराब रस्ते, संथगतीने सुरू असलेली गटार व पाइपलाइनची कामे, वारंवार होणारे खोदकाम आणि त्यामुळे खंडित होणारा वीजपुरवठा यामुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत.

Loading content, please wait...
Nagpur
vidarbha
civic issues in Maharashtra