Nagpur News: आम्ही पाणी कर का भरावा?;नागरिकांचा महापालिकेला सवाल; घरोघरी लागले पाण्याचे ड्रम

नागपूर: महापालिकेच्या तिजोरीत आमच्या घामाचा पैसा जमा होतो. आम्ही पाण्यासाठी टॅक्स भरतो. परंतु आमच्या भागात पाण्याची पाईपलाईन टाकण्यात आली नाही. महापालिकेच्या निवडणुकीत संपूर्ण वस्ती मतदान करते. त्यावेळी मोठमोठ्या घोषणा केल्या गेल्या. निवडणूक संपली, आता कोणीच फिरकत नाही. कधी आम्हाला बिनदिक्कत पाणी मिळेल, हाच आमचा सवाल आहे. शहरात सर्वांना सारखाच न्याय द्यावा. परंतु श्रीमंतासाठी वेगळा न्याय, अन् गरिबांच्या वस्तीवर मात्र अन्याय केला जात आहे. महापालिका आम्हाला पाणी देणार नसेल तर आम्ही पाणी कर का भरावा, असा संतप्त सवाल करीत समतानगरातील नागरिकांनी रोष व्यक्त केला..उत्तर नागपुरातील समतानगरचा बहुसंख्य भाग अविकसित ले-आऊटमध्ये गुंठेवारीअंतर्गत येतो. येथे अशोकनगर, अंजली ले-आऊट, पंचशील चौक, आॅफिसर कॉलनी, संविधान कॉलनी, मलका कॉलनी, मयूर ले-आऊट, दरवाडे ले-आऊट, अशा विविध वसाहती आहेत.या वसाहतींचा विकासाचा मुलभूत प्रश्न आहे. नागरी सुविधा येथे पोचल्या नाहीत. महापालिकेने निवडक भागात पाईप लाईन टाकली. येथे कमी दाबाने नळाला पाणी येते. परंतु या भागातील वस्त्यांमध्ये पाईप लाईन टाकण्यात आल्या नाहीत. यामुळे पाणी टंचाईच्या झळा या वस्त्यांना बसत आहेत..नागपूर सुधार प्रन्यासतर्फे गुंठेवारीअंतर्गत विकास निधीचा तगादा लावला जातो. आमदार निधीतून थोडीथोडकी काम होत आहेत, परंतु सर्व नागरी प्रश्न सुटलेले नाहीत. पाण्याची समस्या कायम आहे. सामान्य जनता त्रस्त आहे. शहराच्या उच्चभ्रूंच्या वसाहतीच्या तुलनेत समतानगरात पाणी वितरणातही असमानता आहे, अशी तक्रार या भागातील नागरिकांनी केली..कुपनलिकांवर भिस्तसमतानगरातील विविध लेआऊटमध्ये पाणी टंचाई आहे. टॅंकरने पाणीपुरवठा केला जातो. पाणी साठवून ठेवण्यासाठी घरोघरी निळे ड्रॅम दिसतात. समतानगरातील नागरिकांची आर्थिक क्षमता नसल्यामुळे बिचारे पाण्यासाठी टॅंकरची प्रतीक्षा करतात. मात्र बाजूलाच क्षमतानगर आहे, येथील नागरिकांनी मात्र बोअरवेल केले. अनेक घरांमध्ये व वस्त्यांमध्ये नागरिक कुपनलिकांवर अवलंबून असल्याचे दिसतात.."समस्या घेऊन गेलो तर महापालिका नागपूर सुधार प्रन्यासचे नाव सांगते. आम्ही समतानगर विविध लेआऊटमधील नागरिक येथे अवैध रहिवासी आहोत काय? नागपूर सुधार प्रन्यासला आमच्या वस्तीच्या विकास करण्याची जबाबदारी आहे, मग विकास थांबला कुठे? आमच्या वस्तीत नवीन लेआऊट तयार होत आहेत, तेथे अजूनही पाण्याची पाईप लाईन टाकलेली नाही. कधी येईल नळाला पाणी. तीस वर्षापासून वर्षांपासून या भागात राहात आहोत, पुन्हा पंचेविस वर्षे पाण्याच्या लाईनसाठी थांबायचे का?"-ओम मोटघरे, उत्तर नागपूर.