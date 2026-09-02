Nagpur Sarpanch Reservation: ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदांचे सुधारित आरक्षण जाहीरl; नागपूर जिल्ह्यात ७५६ पदे; मागास प्रवर्गासाठी १४५

नागपूर: नागपूर जिल्ह्यात मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदांचे तालुकानिहाय सुधारित आरक्षण जाहीर करण्यात आले आहे. ग्रामविकास विभागाच्या १२ ऑगस्ट २०२६च्या शासन शुद्धिपत्रकानुसार जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी याबाबत अधिसूचना जारी केली. सन २०११च्या जनगणनेच्या आधारे नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ना.मा.प्र.) आणि खुल्या प्रवर्गासह महिलांसाठी सरपंचपदांचे आरक्षण निश्चित करण्यात आले आहे. जिल्ह्यातील ७५६ सरपंचपदांपैकी १४५ पदे ना.मा.प्र.साठी, ७५ पदे ना.मा.प्र. महिलांसाठी, ३८५ पदे खुल्या प्रवर्गासाठी, तर १९५ पदे खुल्या प्रवर्गातील महिलांसाठी राखीव आहेत. .तालुकानिहाय आरक्षणात काटोल तालुक्यात मागास प्रवर्ग १४, ना.मा.प्र. महिला ७, खुला प्रवर्ग ४१ आणि खुला महिला २१, नरखेड तालुक्यात मागास प्रवर्ग १६ना. मा.प्र. महिला ८, खुला प्रवर्ग ३५ आणि खुला महिला १८ पदे, सावनेर तालुक्यात मागास प्रवर्ग १३, ना.मा.प्र. महिला ७, खुला प्रवर्ग ३८ आणि खुला महिला १९ पदे, कळमेश्वर तालुक्यात मागास प्रवर्ग १२, ना.मा.प्र. महिला ६, खुला प्रवर्ग २५ आणि खुला महिला १३ पदे, रामटेक तालुक्यात खुला प्रवर्ग २५ आणि खुला महिला १३ पदे, पारशिवणी तालुक्यात मागास प्रवर्ग १२, ना.मा.प्र. महिला ६, खुला प्रवर्ग २४ आणि खुला महिला १२ पदे आहेत..Jalna Cow Dung Incident: तोंडात शेण घातल्याप्रकरणी पाच अटकेत, एक दिवसाची पोलिस कोठडी.मौदा तालुक्यात मागास प्रवर्ग १७, ना.मा.प्र. महिला ९, खुला प्रवर्ग ३४ आणि खुला महिला १७ पदे, कामठी तालुक्यात नागरिकांचा मागास प्रवर्ग १२, ना.मा.प्र. महिला ६, खुला प्रवर्ग २४ आणि खुला महिला १२ पदे, उमरेड तालुक्यात मागास प्रवर्ग ६, ना.मा.प्र. महिला ३, खुला प्रवर्ग २४ आणि खुला महिला १२ पदे आहेत. भिवापूर तालुक्यात मागास प्रवर्ग ७, ना.मा.प्र. महिला ४, खुला प्रवर्ग २८ आणि खुला महिला १४ पदे आहेत. कुही तालुक्यात मागास प्रवर्ग १५, ना.मा.प्र. महिला ८, खुला प्रवर्ग ३० आणि खुला महिला १५ पदे आहेत. नागपूर ग्रामीण तालुक्यात मागास प्रवर्ग १२, ना.मा.प्र. महिला ६, खुला प्रवर्ग ३१ आणि खुला महिला १६ पदे, हिंगणा तालुक्यात मागास प्रवर्ग ९, ना.मा.प्र. महिला ५, खुला प्रवर्ग २६ आणि खुला महिला १३ पदे आहेत..रामटेकमध्ये मागास प्रवर्गाला भोपळातालुकानिहाय आरक्षणात काटोलमध्ये ८२, नरखेडमध्ये ७०, सावनेरमध्ये ७५, कळमेश्वरमध्ये ५०, रामटेकमध्ये ४९, पारशिवणीमध्ये ४७, मौद्यात ६३, कामठीत ४५, उमरेडमध्ये ४७, भिवापूरमध्ये ५६, कुहीमध्ये ५९, नागपूर ग्रामीणमध्ये ६२ आणि हिंगण्यात ५१ सरपंचपदांचा समावेश आहे. रामटेक तालुक्यात ना.मा.प्र.साठी एकही सरपंचपद राखीव नाही. सुधारित आरक्षणामुळे आगामी ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी इच्छुक उमेदवारांच्या राजकीय हालचालींना वेग येण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.