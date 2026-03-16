Nagpur School: तीन लाख विद्यार्थ्यांच्या ताटातील घास धोक्यात; सहा महिन्यांपासून रखडली देयके, केंद्रीय स्वयंपाकगृह, बचत गट संकटात

नागपूर : शहरातील विविध शासकीय आणि अनुदानित शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना केंद्रीय स्वयंपाकगृहामार्फत देण्यात येणाऱ्या पोषण आहाराची देयके गेल्या सहा महिन्यांपासून थकीत असल्याची माहिती आहे. यामुळे बचतगटांवर आर्थिक संकट ओढावले असून शहरातील तीन लाख विद्यार्थ्यांच्या जेवणावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे..शहरात ३ हजार ७०० शाळांमध्ये पहिली ते आठवीतील सुमारे तीन लाख विद्यार्थ्यांना केंद्रीय स्वयंपाकगृहामार्फत महिला बचतगटाद्वारे शालेय पोषण आहाराचे वितरण केले जाते. मनपाच्या २२२ शाळांमधील ५० हजार विद्यार्थ्यांनाही त्याचा लाभ मिळतो. शालेय पोषण आहार तयार करण्यासाठी बचतगटांना सरकारद्वारे तांदळाचे वाटप करण्यात येते..मात्र, त्यानंतर भाजीपाला, कडधान्य, डाळ, तेल, सिलिंडर, वाहतूक खर्च, मनुष्यबळ आदी अनेक बाबींची जमवाजमव बचतगटांना करावी लागते. लाभार्थी संख्या दीड हजार असणाऱ्या बचत गटांना दरमहा किमान दीड ते दोन लाखांचा खर्च येतो. मोजक्याच बचत गटांकडे ५ हजारांपर्यंत विद्यार्थ्यांच्या पोषण आहाराची जबाबदारी आहे..आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या महिलांना रोजगार मिळावा, या हेतूने त्यांना सरकारकडून काम मिळत असते. त्या बचत गटांना इतका मोठा खर्च करणे अनेकदा कठीण होते. सरकारच्या नियमानुसार, देयके ऑनलाइन तयार झाल्यावर संबंधित बचत गटांच्या खात्यावर पैसे जमा केले जातात. दर दोन महिन्यांनी पैसे मिळणे अपेक्षित आहे..मात्र, गेल्या सहा ते आठ महिन्यांपासून बचत गटांच्या खात्यात पैसे जमा झाले नाहीत. त्यामुळे बचत गटांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. रोजच्या खर्चाने त्यांचे आर्थिक गणित बिघडले असून विद्यार्थ्यांना पोषण आहार कसा वितरित करावा, हा प्रश्न त्यांच्यासमोर निर्माण झाला आहे. याबाबत लेखाधिकारी वृंदा बारमाटे यांना संपर्क केला असता, त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही..परीक्षेदरम्यान पोषण आहार बंद होण्याची शक्यताशासकीय आणि कायम अनुदानित शाळांमध्ये एप्रिल महिन्यापर्यंत शालेय पोषण आहाराचे वितरण करण्यात येणार आहे. काही दिवसांनी या विद्यार्थ्यांची परीक्षा सुरू होत आहे. मात्र, ऐन परीक्षेदरम्यान पोषण आहार बंद झाल्यास विद्यार्थ्यांचेही हाल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अनुदान आले, वाटप मात्र बंदऑक्टोबर २०२५ ते फेब्रुवारी २०२६ या कालावधीतील पोषण आहारासाठी आलेले अनुदान अद्याप बचत गटांच्या खात्यात जमा करण्यात आले नाही. विशेष म्हणजे, वित्तीय वर्षात पैशाचे वाटप न झाल्यास ते शासनाकडे परत जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मार्च महिन्यात हे पैसे खर्च होणे अपेक्षित असताना जिल्हा परिषदेच्या पोषण आहार विभागाच्या दिरंगाईमुळे बचतगटांवर आर्थिक संकट कोसळले असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.