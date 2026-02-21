Nagpur School Teacher Fight : नागपुरात दोन शिक्षकांमध्ये फ्रीस्टाईल हाणामारी; मुम्तजीन खानवर गुन्हा दाखल, शाळेत नेमकं काय घडलं?

नागपूर : दोन शिक्षकांमध्ये झालेल्या हाणामारीत एक शिक्षक गंभीर जखमी झाले. आशीनगर परिसरातील किदवई हायस्कूल अँड ज्युनिअर कॉलेजमध्ये शुक्रवारी (ता. २०) सकाळी १० वाजताच्या सुमारास ही घटना घडली. याप्रकरणी पाचपावली पोलिसांनी (Violent Clash Between Teachers at Kidwai High School Nagpur) गुन्हा दाखल केला आहे. .मुम्तजीन खान असद खान (वय ४४, रा. सूरजनगर, मानकापूर) असे आरोपी शिक्षकाचे तर सगीर अहमद (वय ४८, रा. ताजबाग) असे जखमी शिक्षकाचे नाव आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, काल सकाळी मुख्याध्यापक आणि सगीर अहमद शाळेच्या आवारात बोलत होते. त्यावेळी मुम्तजीन खान हे त्यांचा मोबाइलमधून व्हिडिओ तयार करीत होते. ही बाब सगीर अहमद यांच्या निदर्शनास आली..Woman Killed in Tiger Attack : नागपूरमध्ये वाघाचा थरार! शेतात काम करणाऱ्या महिलेचा काळजाचा थरकाप उडवणारा अंत; संपूर्ण गाव दहशतीत!.त्यांनी मुम्तजीन खान यांना व्हिडिओ काढणे बंद करण्यास सांगितले. पण, मुम्तजीन खान याने व्हिडिओ काढणे सुरूच ठेवले. शिवाय सगीर अहमद यांचेशी भांडण करू लागला आणि त्यांच्या अंगावर धावून गेला. यावेळी झालेल्या झटापटीत डोके बेन्चवर आदळल्याने सगीर यांना दुखापत झाली..त्यांना शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून ट्रॉमा केअरमध्ये त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. त्यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून पोलिसांनी घटनास्थळी दाखल गाठून सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याची तपासणी केली. त्यावरून पोलिसांनी मुम्तजीन खान यांच्यावर गुन्हा दाखल केला असून पोलिस उपनिरीक्षक राजेंद्र जाधव प्रकरणाचा तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.