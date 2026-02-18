Nagpur Accident: नागपूरमध्ये कबड्डीपटूंना बुलेट स्टंटबाजी नडली, मैदान गाजवलं पण रस्त्यावर हरले; दोघांचा अंत, युवती जखमी!

नागपूर: रस्ता ओलांडणाऱ्या तीन मुलींना पाहून बुलेटवर स्टंटबाजी करताना एका मुलीला वाहनाचा धक्का लागला. त्यामुळे नियंत्रण सुटून बुलेट फुटपाथवरील सिमेंटच्या दहा खांबांना धडकली. यात एकाचा जागेवरच मृत्यू झाला. तर दुसऱ्या तरुणाचा रुग्णालयात मृत्यू झाला. तरुणीही जखमी झाली. ही घटना सोमवारी रात्री १० च्या सुमारास काचीपुरा ते बजाजनगर चौक रस्त्यावर घडली. विशेष म्हणजे मृत दोघेही राज्यस्तरीय कबड्डी खेळाडू होते. युग विशाल चणकापुरे (वय १९) आणि रुद्र शशिकांत सोमकुंवर (वय १९, दोन्ही रा. काचीपुरा) अशी मृतांची नावे आहेत..Chhatrapati Sambhajinagar: चाळीस प्रवाशांचे दहा तास हाल! नागपूर-मुंबई बस हर्सूल टोलजवळ बंद, महिला-मुले रात्रभर थंडीत कुडकुडले...मिळालेल्या माहितीनुसार, युगने नवीन बुलेट घेतली होती. सोमवारी रात्री १० वाजताच्या सुमारास तो रुद्रला मागे बसवून बुलेटवर फेरफटका मारण्यासाठी निघाला होता. प्रत्यक्षदर्शींनुसार, बुलेटवर स्वार असलेले युग आणि रुद्र हे चौकातील सिग्नल तोडून भरधाव पुढे निघाले. तेव्हाच रस्ता ओलांडत असलेल्या तीन मुलींना बघून त्यांनी स्टंटबाजी सुरू केली..स्टंटबाजी करताना त्यांनी एका मुलीला कट मारली. त्यामुळे युगचा बुलेटवरील ताबा सुटला. अनियंत्रित बुलेट रस्त्याच्या कडेला असलेल्या दहा लोखंडी खांबांवर जोरात आदळली. धडक इतकी तीव्र होती की काही खांब वाकले..या अपघातात रुद्र आणि युग यांच्यासह एक तरुणी गंभीर जखमी झाली. घटनेची माहिती मिळताच बजाजनगर पोलिस घटनास्थळी पोहोचले. जखमींना त्वरित खासगी रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, डॉक्टरांनी रुद्रला मृत घोषित केले. तर युगचा उचारादरम्यान मृत्यू झाला. जखमी तरुणीवर उपचार सुरू आहे. बजाजनगर पोलिसांनी याप्रकरणी गुन्हा नोंदवून पुढील तपास सुरू केला आहे..कबड्डी स्पर्धेत नागपूरचे नाव उंचावलेमृत पावलेले दोन्ही युवक चांगले मित्र असून ते उदयोन्मुख कबड्डीपटू होते. त्यांनी राज्य स्तरावर कबड्डी खेळात नागपूरचे नाव गाजवले होते. मात्र, वेगाचा अतिरेक आणि स्टंटबाजीच्या नादात या दोन्ही खेळाडूंचा अंत झाल्याने क्रीडा वतुर्ळात आणि काचीपुरा परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे..Interfaith love Story: कॉलेज जीवनात अडकले ‘प्रेमाच्या बेडीत’; जाती-धर्माच्या चौकटीपलीकडचे प्रेम, फिरदोस-मेहवश यांची प्रेमकहाणी!.नवीन बुलेटची नोंदही नाहीवेगाचा अतिरेक आणि सिग्नल तोडण्याच्या घटना गंभीर अपघातांना कारणीभूत ठरत आहेत. अशाच या घटनेने २ कुटुंबांवर दु:खाचा डोंगर कोसळला आहे. विशेष म्हणजे युगने नव्याने घेतलेल्या बुलेटची अद्याप नोंदणीही झाली नव्हती. यातला युग हा बीबीएच्या पहिल्या वर्षाचा विद्यार्थी होता. तर त्याचा मित्र रुद्र हा वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी नीटच्या परीक्षेची तयारी करत होता. त्याने अलीकडेच पशुवैद्यक महाविद्यालयाचाही प्रवेश फॉर्म भरला होता. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.