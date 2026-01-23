नागपूर हादरलं! एकाच दिवसांत दोन खून; अजनी, गिट्टीखदानमध्ये थरार, अल्पवयीन आरोपी ताब्यात

Ajni & Gittikhadan Crime Over Money Dispute : नागपूर : उधारीच्या पैशाच्या वादातून शहरात दोन ठिकाणी तरुणांवर घातक शस्त्राने हल्ला करून खून केल्याच्या धक्कादायक घटना घडल्या आहेत. गिट्टीखदान आणि अजनी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत घडलेल्या या दोन वेगवेगळ्या घटनांनी नागपूर शहर हादरून गेले. या प्रकरणात अजनी पोलिसांनी एका अल्पवयीन आरोपीस ताब्यात घेतले असून, गिट्टीखदान पोलिस आरोपींचा शोध घेत आहेत..गिट्टीखदान पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत झालेल्या घटनेत हर्षु ऊर्फ गुड्डू शिवानंदन पांडे (वय ३८, रा. कामगार नगर, मानकापूर) यांचा खून झाला. मिळालेल्या माहितीनुसार, हर्षु याने बंटी ऊर्फ बुर्हान शेख (पानठेलेवाला) (रा. अवस्थीनगर चौक, मानकापूर) याच्याकडून दहा हजार रुपये उधार घेतले होते. मात्र, काही दिवसांपूर्वी हर्षुने पसै देण्यास टाळाटाळ करण्यास सुरुवात केली. त्यातून बंटी आणि त्याच्यात वाद सुरू झाला..Sexual Assault Case : धक्कादायक! उसात नेत अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार, नराधमांनी तिचे कपडे पळवून नेले अन् भेदरलेल्या अवस्थेत मुलीने....अनेकदा दोघांमध्ये शिवीगाळ आणि धक्काबुक्कीही झाली. त्यामुळे बंटीच्या मनात त्याच्याविषयी राग निर्माण झाला. त्यातून गुरुवारी रात्री ११ ते ११.३० च्या दरम्यान मिलन ऊर्फ बंटी वानखेडे यांचा मित्र हर्षु पांडे हा फोनवर बोलण्यासाठी थोडा बाजूला गेला असता, आरोपी बंटी व त्याचे काही साथीदार वाहनाने तेथे आले. जुन्या वादातून त्यांनी शिवीगाळ करीत ‘अवजार काढा’ असे म्हणत हर्षुच्या डोक्यावर घातक शस्त्राने वार केला. यामुळे गंभीर जखमी अवस्थेत त्याला मेयो रुग्णालयात नेण्यात आले. मात्र, डॉक्टरांनी तपासून मृत घोषित केले..या प्रकरणी गिट्टीखदान माहिती मिळताच, त्यांनी ताफ्यासह घटनास्थळी फॉरेन्सिक टीमसह दाखल झाले. पंचनामा करीत पोलिसांनी आरोपी व त्याच्या साथीदारांविरुद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल केला. पोलिस त्याच्यासह साथीदारांचा शोध घेत आहेत..Yavatmal Crime: ‘तू आमच्या विरोधात खुनाच्या प्रकरणात तक्रार का दिली? म्हणत तरुणावर प्राणघातक हल्ला.अजनीत ११०० रुपयांसाठी खूनअजनी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत दुसरी खळबळजनक घटना घडली. योगेश अनिल काकडे (वय २८, रा. श्रीकृष्ण नगर, वाठोडा) याचा अकराशे रुपयांच्या वादातून खून करण्यात आला. ही घटना रात्री १०.४५ ते ११.१० च्या सुमारास बेसा-मानेवाडा रोडवरील दीपक पान पॅलेससमोर घडली..मिळालेल्या माहितीनुसार, योगेश हा अयोध्येतील राममंदिराच्या स्थापनेच्या दिनाच्या निमित्ताने बेसा-मानेवाडा मार्गावरील दीपक पान पॅलेस परिसरात महाप्रसादाच्या कार्यक्रमासाठी गेला होता. कार्यक्रम संपल्यानंतर १०.४५ माझ्याच्या सुमारास योगेश काकडे हा पान ठेवल्यावर आला. तिथे सिगारेट घेऊन कोणाशी तरी फोनवर पैशांच्या बाबतीत बोलत होता. तितक्यात अल्पवयीन आरोपी तिथे आला. त्याने योगेशला त्याच्याकडून घेतलेले अकराशे रुपये परत देण्याची मागणी केली. त्यावरून योगेश संतापला. त्याने अल्पवयीन आरोपीस हातभुक्कीने मारहाण करण्यास सुरुवात केली..तितक्यात आरोपीने त्याच्या जवळील चाकू काढून योगेश याच्या कमरेवर, छातीखाली व मानेवर सपासप वार गंभीर जखमी करीत पळून गेला. यावेळी तिथे हजर असलेल्या नागरिकांनी त्याला ऑटोमध्ये बसवून मेडिकल हॉस्पिटल येथे घेऊन गेले. यावेळी डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले. घटनेची माहिती अजनी पोलिसांना मिळताच, त्यांनी घटनास्थळी दाखल होऊन तपासणी सुरू केली. आरोपीविरोधात गुन्हा दाखल करीत, त्याला ताब्यात घेतले. पोलिस प्रकरणाचा तपास सुरू केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.