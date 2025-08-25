Nagpur News: चिमुकल्यांची अंध:कारातून सुटका; मनोरुग्ण आईने तीन वर्षे ठेवले घरात डांबून

नागपूर : गत तीन वर्षांपासून शाळेत न गेलेली आणि घराच्या अंगणातही न फिरलेल्या दोन निरागस बालकांची अखेर बाल संरक्षण पथक आणि ग्रामीण समस्या मुक्ती ट्रस्ट आणि पोलिसांनी सुटका केली. हा संपूर्ण प्रकार वाडी परिसरातील लावा दाभा गावातील आहे. मानसिकदृष्ट्या अस्वस्थ आईने दोन्ही मुलांना घरात डांबून ठेवले होते..लावा दाभा येथील ग्राम बाल संरक्षण समितीच्या बैठकीत या घटनेला वाच्यता फुटली. ६ आणि ७ वर्षांचे भाऊ तीन वर्षांपासून शाळेत गेले नसून ते घरातच राहत असल्याची बाब ग्रामस्थांनीच लक्षात आणून दिली. समितीने दखल घेत तातडीने त्या घराला भेट दिली. मुलांची आई मानसिकदृष्ट्या अस्वस्थ असल्याचे आढळले..त्यानंतर २१ ऑगस्टला चाइल्ड हेल्पलाइन १०९८ वर माहिती देण्यात आली. जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी मुस्ताक पठाण यांनी प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेत जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी सुनील मेसरे यांच्याशी संपर्क साधत पथक स्थापन करून मुलांची सुटका करण्याचे आदेश दिले..२२ ऑगस्ट रोजी सर्व औपचारिकता पूर्ण करून पोलिसांच्या सहकार्याने ही कारवाई करण्यात आली. यात चाइल्ड हेल्पलाइन प्रतिनिधी मीनाक्षी धडाडे, ग्रामीण समस्या मुक्ती ट्रस्टच्या समन्वयक शायना शेख, अश्विनी चौरे, सामाजिक कार्यकर्त्या वर्षा पाटील, प्रियंका होटे आणि वाडी पोलिसांनी सहकार्य केले..मुलांवर उपचार, पुनर्वसन होणारसुटका केलेल्या मुलांची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली असून त्यांना शासकीय बालगृहात दाखल केले आहे. सुटकेनंतर मुले काहीशी विचलित वागत असल्याने त्यांचे समुपदेशन सुरू आहे. बऱ्याच दिवसांपासून ते घरात डांबून असल्याने ते काही बोलतही नाही. मानसशास्त्रज्ञांकडून त्यांना विशेष मार्गदर्शन दिले जाणार आहे. तसेच, मुलांच्या नातेवाइकांची आणि कुटुंबीयांची चौकशी करण्यात येणार असून, मुलांच्या आईला उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केल्याचे पठाण यांनी सांगितले..Rasha Thadani: रवीना टंडनची कन्या राशा आता तेलुगू चित्रपटात.कोणती मुले अडचणीत असेल किंवा आई वडील, नातेवाइकाकडून अथवा इतर व्यक्तींकडून त्यांना क्रुरतेची वागणूक मिळत असल्यास त्यांनी १०९८ या चाइल्ड हेल्पलाईनवर फोन करावा, त्यांना तातडीने कारवाई करण्यात येईल.- मुस्ताक पठाण, जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी, नागपूर..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.