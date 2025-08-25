नागपूर

Nagpur News: चिमुकल्यांची अंध:कारातून सुटका; मनोरुग्ण आईने तीन वर्षे ठेवले घरात डांबून

Nagpur Crime: नागपूरच्या वाडी परिसरातील लावा दाभा गावात मानसिकदृष्ट्या अस्वस्थ आईने तीन वर्षे घरात डांबून ठेवलेल्या दोन मुलांची सुटका करण्यात आली. बाल संरक्षण पथक, पोलिस आणि सामाजिक संस्थांच्या प्रयत्नांमुळे चिमुकल्यांना अखेर अंध:कारातून मुक्ती मिळाली.
नागपूर : गत तीन वर्षांपासून शाळेत न गेलेली आणि घराच्या अंगणातही न फिरलेल्या दोन निरागस बालकांची अखेर बाल संरक्षण पथक आणि ग्रामीण समस्या मुक्ती ट्रस्ट आणि पोलिसांनी सुटका केली. हा संपूर्ण प्रकार वाडी परिसरातील लावा दाभा गावातील आहे. मानसिकदृष्ट्या अस्वस्थ आईने दोन्ही मुलांना घरात डांबून ठेवले होते.

