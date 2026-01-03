Nagpur Child Abuse Case : नागपूर हादरलं! जन्मदात्यांनीच १२ वर्षीय मुलाल साखळीने बांधलं, माणुसकीला काळिमा फासणारी घटना

नागपूर शहरात एक हृदय पिळवटून टाकणारी घटना समोर आली आहे. आई-वडिलांनी आपल्याच १२ वर्षीय मुलाला साखळी आणि कुलूप लावून घरात कैद करून ठेवल्याचे उघड झाले आहे. हा अमानवीय प्रकार गेल्या तीन-चार महिन्यांपासून सुरू होता..पालकांचा दावापालकांचा दावा आहे की, मुलगा वारंवार चुकीचे वर्तन करतो. त्यामुळे ते दोघेही मजुरीसाठी बाहेर पडताना घर रिकामे राहू नये म्हणून मुलाला साखळीने बांधून ठेवत असत. संध्याकाळी घरी परतल्यानंतरच त्याला मोकळे सोडले जाई. या क्रूर कृत्यामुळे मुलाच्या हात-पायांना गंभीर आणि खोल जखमा झाल्या आहेत..Nagpur Zilla Parishad Election : जिल्हा परिषद-पंचायत समित्यांची निवडणूक कधी? 57 टक्के आरक्षणामुळे निवडणूक लांबणार का?.१०९८ वर याबाबत तक्रार प्राप्तचाइल्ड हेल्पलाइन क्रमांक १०९८ वर याबाबत तक्रार प्राप्त होताच बाल संरक्षण पथकाने त्वरित घटनास्थळी धाव घेतली. मुलाची प्राथमिक वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली आणि नंतर त्याला सुरक्षित बालगृहात हलवण्यात आले. मानसिक आघातातून बाहेर पडण्यासाठी त्याचे समुपदेशनही सुरू करण्यात आले आहे..मुलाच्या पालकांविरुद्ध गुन्हा दाखलया प्रकरणी अजनी पोलीस ठाण्यात मुलाच्या पालकांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम २०१५ च्या तरतुदींनुसार त्यांच्यावर कठोर कारवाई होणार आहे.जिल्हा महिला व बालविकास विभागाकडून पुढील कायदेशीर प्रक्रिया सुरू आहे. दोषी पालकांवर कठोरात कठोर शिक्षा व्हावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे..बचाव कारवाई यशस्वीजिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी सुनील मेसरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली बाल संरक्षण अधिकारी मुस्ताक पठाण यांच्यासह पथकातील इतर अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी पोहोचून ही बचाव कारवाई यशस्वीरीत्या पार पाडली..Nagpur News : नागपुरात प्राणघातक अपघात व मृत्यूदरात २५ टक्क्यांची घट; काय आहे ‘ऑपरेशन यु-टर्न’ जाणून घ्या!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.