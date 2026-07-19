नागपूर

Nagpur: एसआयआरला मुदतवाढ! बीएलओंच्या घरभेटी होणार आता ८ ऑगस्टपर्यंत, जिल्ह्यात आजवर २९.२८ टक्के काम पूर्ण

Election Commission Extends SIR Deadline: नागपूरसह महाराष्ट्रातील विशेष सखोल मतदार यादी पुनरीक्षण (SIR) मोहिमेसाठी निवडणूक आयोगाने मुदत 8 ऑगस्टपर्यंत वाढवली आहे.
Nagpur

Nagpur

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर: राज्यातील प्रत्यक्ष पडताळणीचे काम, अर्ज संकलन आणि डिजिटलायझेशनची संथ गती लक्षात घेऊन नागपूरसह महाराष्ट्रातील विशेष सखोल मतदार यादी पुनरीक्षण (एसआयआर)मोहिमेच्या वेळापत्रकात निवडणूक आयोगाने बदल करीत सुधारित कार्यक्रम जाहीर केला आहे. यामुळे जिल्ह्यातील मतदार, बीएलओ आणि निवडणूक प्रशासनाला दिलासा मिळाला आहे.

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