Nagpur: एसआयआरला मुदतवाढ! बीएलओंच्या घरभेटी होणार आता ८ ऑगस्टपर्यंत, जिल्ह्यात आजवर २९.२८ टक्के काम पूर्ण

नागपूर: राज्यातील प्रत्यक्ष पडताळणीचे काम, अर्ज संकलन आणि डिजिटलायझेशनची संथ गती लक्षात घेऊन नागपूरसह महाराष्ट्रातील विशेष सखोल मतदार यादी पुनरीक्षण (एसआयआर)मोहिमेच्या वेळापत्रकात निवडणूक आयोगाने बदल करीत सुधारित कार्यक्रम जाहीर केला आहे. यामुळे जिल्ह्यातील मतदार, बीएलओ आणि निवडणूक प्रशासनाला दिलासा मिळाला आहे. .निवडणूक आयोगाने नुकतेच महाराष्ट्राच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना पाठविलेल्या आदेशानुसार, बीएलओंकडून घराघरात जाऊन मतदार पडताळणीचे काम आता ३० जून ते ८ ऑगस्ट या कालावधीत पूर्ण केले जाणार आहे. पूर्वी हे काम २९ जुलैपर्यंत पूर्ण करायचे होते. यापूर्वीची मुदत कमी असल्याने अनेक जिल्ह्यांमध्ये, विशेषतःनागपूरमध्ये, अर्जांचे वितरण आणि ऑनलाइन डिजिटलायझेशन अपेक्षित गतीने होत नसल्याबाबत प्रश्न उपस्थित झाले होते. जिल्ह्यात एकूण ४६ लाख ३८ हजार ५८९ मतदार आहेत..Weather News Maharashtra : कमी दाब क्षेत्राचा हवामानावर परिणाम ४८ तासांत पाऊस वाढणार; पुणे, ठाणे, कोल्हापूर, सातारासह अनेक जिल्ह्यांना अलर्ट.जिल्हा प्रशासनाच्या आकडेवारीनुसार यापैकी ३२ लाख ४३ हजारांवर मतदारांचे मॅपिंग पूर्ण झाले असून, उर्वरित मतदारांचे मॅपिंग शिल्लक आहे. एसआयआरअंतर्गत २९ जुलै २०२६ पर्यंत बीएलओंना प्रत्येक घरी जाऊन मतदारांकडून ‘एन्युमरेशन फॉर्म’ भरून घेणे आवश्यक होते. एसआयआरच्या कामासाठी ४ हजार ६१० बीएलओ नियुक्त केले आहेत..त्यानुसार कालपर्यंत नागपुरात प्रशासनाच्या दाव्यानुसार ६८ टक्क्यांवर फॉर्मचे वाटप झाले असून, २९.२८ टक्के फॉर्मचे डिजिटलायझेशन (निवडणूक आयोगाकडे ऑनलाईनरित्या सादर) झाले आहेत. या कामाची नागपूरसह राज्यभरातच गती संथ असल्याने महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाने निवडणूक आयोगाला मुदतवाढीबाबत पत्र दिले होते. त्यानुसार ही मुदत दिली आहे. अशीच मुदतवाढ कर्नाटकमध्ये आयोगाने दिली आहे, हे विशेष..सुधारित एसआयआर कार्यक्रमघरभेटीद्वारे मतदार पडताळणी : ३० जून ते ८ ऑगस्ट मतदारसंघ/मतदान केंद्रांचे पुनर्रचनेचे काम : ८ ऑगस्ट प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध : १७ ऑगस्ट दावे व हरकती दाखल करण्याचा कालावधी : १७ ऑगस्ट ते १६ सप्टेंबर दावे-हरकतींचा निपटारा : १७ ऑगस्ट ते १५ ऑक्टोबर अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध : १९ ऑक्टोबर २०२६ एकूण मतदार ः ४६, ३८, ५८९ डिजिटल झालेले एन्युमेशन फॉर्म ः १३, ५८, ०१६ डिजिटलायझेशनची टक्केवारी ः २९.२८ मतदारांनी ऑनलाईन सादर केलेले फॉर्म ः ८, ३८८.Pandharpur Shaktipeeth Highway: पंढरपुरात शक्तिपीठ महामार्गाविरोधात संताप: ‘शेतकऱ्यांची थडगी बांधून विकास नको’, राजू शेट्टींचा इशारा.१७ ऑगस्टला प्रसिद्ध होणार प्रारूप मतदार यादीसुधारित कार्यक्रमानुसार मतदार यादीचा मसुदा प्रारूप मतदार यादी १७ ऑगस्टला प्रसिद्ध होणार आहे. पूर्वी ती ५ ऑगस्ट २०२६ रोजी प्रसिद्ध होणार होती. तर यावर हरकती व दाव्यासाठीचा कालावधी पूर्वी ५ ऑगस्ट ते ४ सप्टेंबर असा होता. परंतु आता आयोगाच्या सुधारित कार्यक्रमानुसार मतदारांना १७ ऑगस्ट ते १६ सप्टेंबरदरम्यान दावे व हरकती दाखल करता येतील. या दावे-हरकतींची सुनावणी व निकाली काढण्याची प्रक्रिया १५ ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण करण्यात येणार असून, अंतिम मतदार यादी १९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी प्रसिद्ध केली जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.