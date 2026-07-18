Nagpur: सोनबानगर-खडगाव रस्ता ठरला मृत्यूचा सापळा; जागोजागी खड्डे, अपघात वाढले, वाहनांचेही नुकसान; लोकप्रतिनिधींच्या दुर्लक्षावर संताप

नागपूर: अतिशय वर्दळीच्या सोनबानगर-खडगाव रस्त्याची अक्षरशः चाळण झाली आहे. जागोजागी पडलेल्या खड्ड्यांमुळे अपघाताचे प्रमाण वाढले आहे. दुचाकीचालकांना कसरत करीत खड्ड्यांतून मार्ग काढावा लागत आहे. त्यामुळे वाहनांचे नुकसान होत आहे. .वाडी-खडगाव रस्ता हा पुढे मुंबई-कोलकाता महामार्गाला जोडतो. हा महामार्ग शहरातील दुसरा रिंग रोड असून मालवाहू ट्रक, खदानवर चालणारे मोठ-मोठे डंपर, ट्रेलर आदी अवजड वाहने या रस्त्यावरून धावतात. गोदामांमुळे कंटेनरची संख्यासुद्धा अधिक आहे. परिणामी या रस्त्यावर कायमच वाहतूक कोंडीची स्थिती असते..CJI Surya Kant: निधी नसेल तर सिगारेट अन् दारूवर कर लावा, पण... सुनावणीच्या मध्येच सरन्यायाधीश का संतापले?.लाव्हा ते खडगावदरम्यान रस्त्यावर फारच अधिक खड्डे आहेत. पावसाळ्यात पाणी भरल्याने खड्डे दिसत नाही. वाहन खड्ड्यातून उसळून अपघाताच्या घटना वाढल्या आहेत. दरदिवशी या मार्गावर अपघात होत असून वाहनांचे नुकसानही वाढले आहे..रस्त्याचे सिमेंटीकरण कधी होणार?अमरावती रोड (वाडी) ते सोनबानगरपर्यंत सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सिमेंट रस्ता बांधला. परंतु, पुढे खडगावपर्यंत सिमेंटीकरण झाले नाही. सोनबानगरपर्यंत बांधलेल्या सिमेंट रस्त्यातही प्रचंड तांत्रिक दोष आहे. त्यातही अनेक ठिकाणी दुभाजक नाही, तर कुठे रस्त्याची रुंदी कमी झाल्याने वाहतूक कोंडीचा प्रश्न कायम आहे. टेकडी वाडी भागात समस्या सर्वात तीव्रतेने जाणवते.सिमेंटीकरण केलेल्या रस्त्यावर साधे पथदिवेसुद्धा लावले नाही. त्यामुळे रस्ता बांधणाऱ्या कंत्राटदारावरही नागरिकांचा रोष आहे. सोनबानगरपासून खडगावपर्यंत संपूर्ण सिमेंटचा तयार करण्यात यावा, अशी नागरिकांची मागणी आहे..Madhuri Elephant Case : कोल्हापूरकरांची निराशा! माधुरी हत्तीची सुनावणी पुन्हा पुढे ढकलली; २८ जुलैला १ वर्ष होणार पूर्ण.लोकप्रतिनिधींच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नवर्षानुवर्षे खडगावचा रस्ता तसाच खाचखळग्यांचा आहे. सोनबानगरपासून खडगावपर्यंत वाहनचालकांना प्रचंड कसरत करावी लागत आहे. लाव्हा आणि खडगाव या दोन ग्रामपंचायतींची कार्यालये याच रस्त्यावर असून हजारो वाहने रोज धावत असतानाही येथील अव्यवस्थेकडे लोकप्रतिनिधी दुर्लक्ष करीत असल्याचा नागरिकांचा आरोप आहे..खडगावपर्यंत डांबरीकरण नाहीसोनबानगरपासून लाव्हापर्यंत एकेरी भागात डांबरीकरण करून कंत्राटदारा मोकळा झाला. खडगावपर्यंत डांबरीकरण पूर्ण करण्याची तसदी त्याने घेतली नाही. अतिशय वर्दळीच्या रस्त्याची दुर्दशा असल्याने नागरिकांमध्ये संताप व्याप्त आहे. कर गोळाकरूनही मूलभूत सुविधा मिळत नसल्याने स्थानिक नागरिकांची मोठी नाराजी आहे. रात्रीच्या वेळी या मार्गावरील पथदिवे नेहमीच बंद असतात. त्यामुळे खड्डेमय रस्त्यातून वाहने चालविणे अधिक त्रासदायक होत चालल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.