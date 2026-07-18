नागपूर

Nagpur: सोनबानगर-खडगाव रस्ता ठरला मृत्यूचा सापळा; जागोजागी खड्डे, अपघात वाढले, वाहनांचेही नुकसान; लोकप्रतिनिधींच्या दुर्लक्षावर संताप

Sonbanagar-Khadgaon Road Turns Hazardous: नागपूरमधील सोनबानगर-खडगाव रस्त्यावरील मोठमोठ्या खड्ड्यांमुळे अपघातांचे प्रमाण वाढले असून वाहनांचेही मोठे नुकसान होत आहे.
Nagpur

Nagpur

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर: अतिशय वर्दळीच्या सोनबानगर-खडगाव रस्त्याची अक्षरशः चाळण झाली आहे. जागोजागी पडलेल्या खड्ड्यांमुळे अपघाताचे प्रमाण वाढले आहे. दुचाकीचालकांना कसरत करीत खड्ड्यांतून मार्ग काढावा लागत आहे. त्यामुळे वाहनांचे नुकसान होत आहे.

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