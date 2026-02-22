नागपूर

Nagpur News: ११ व्या मजल्यावरून पडून २० वर्षीय मजूर ठार; सुरक्षा साधनांअभावी मृत्यू?

Nagpur Construction Accident: नागपूरच्या सोनेगाव भागात निर्माणाधीन इमारतीवरून पडून २० वर्षीय मजुराचा मृत्यू झाला. सुरक्षा साधनांचा अभाव असल्याचा आरोप करत ठेकेदाराविरुद्ध सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पोलिस तपास सुरू आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर : सोनेगाव भागात निर्माणाधीन इमारतीवरून पडून एका मजुराचा मृत्यू झाल्याची घटना उघडकीस ३० जानेवारीला घडली. याप्रकरणी निष्काळजीपणाचा ठपका ठेवत ठेकेदाराविरुद्ध सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा सोनेगाव पोलिसांनी दाखल केला.

