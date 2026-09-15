Nagpur Crime News : नोकरीचे आमिष दाखवून मृत पोलिसाच्या पत्नीवर अत्याचार

नागपूर : पोलिस दलात असताना पतीचा मृत्यू झाल्यानंतर त्याच्या जागेवर पत्नीला नोकरी लावून देण्याचे आमिष दाखवित, एकाने महिलेवर अत्याचार केल्याची घटना समोर आली आहे. याप्रकरणी सोनेगाव पोलिसांनी आरोपीविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. .उमेश सिंग सूर्यवंशी (वय ४६) असे आरोपीचे नाव आहे. माहितीनुसार, पीडित महिलेचे पती वर्धा पोलिस दलात कार्यरत होते. सेवेत असताना त्यांचे निधन झाले. संबंधित पीडिता वर्धा तहसील कार्यालयात कंत्राटी स्वरूपात काम करते..Gold Rate Prediction: सोन्याचा भाव 2030 पर्यंत 2 लाखांच्या पुढे जाणार! काय आहे तज्ञांचा नेमका अंदाज? .मधल्या काळात त्यांची उमेश सिंग सूर्यवंशी याच्याशी ओळख झाली. तो महिलेला तुमच्या पतीशी माझी ओळख होती, असे सांगून त्यांच्याशी जवळीक साधत होता. त्याची पोलिस महानिरीक्षक कार्यालयात ओळख असल्याने दिवंगत पतीच्या जागी अनुकंपा तत्त्वावर तुम्हाला नोकरी मिळवून देतो, असे आमिष दाखविले..त्यातून त्याने वेळोवेळी महिलेला नागपुरात बोलवून अत्याचार केला. ११ सप्टेंबरला त्याने हॉटेल सेंटर पॉइंट येथे बोलावून त्यांच्या इच्छेविरुद्ध संबंध ठेवले. त्यापूर्वीही त्याने अनेकदा असा प्रकार केला होता..Maratha Reservation: मनोज जरांगेंचा मुंबईकडे प्रवास सुरू; दोन वाहने आणि दोन रुग्णवाहिका सोबत, पाटोद्यात पहिला मुक्काम.मात्र, तो नोकरी लावून देत नसल्याने महिलेने वर्धा पोलिस ठाण्यात तक्रार केली. घटनास्थळ नागपुरात असल्याने वर्धा पोलिसांनी प्रकरण सोनेगाव पोलिसांकडे ऑनलाइन वर्ग केले. त्या आधारावर पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून घेत महिलेला पोलिस ठाण्यात येऊन सविस्तर तक्रार दाखल करण्याची सूचना केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.