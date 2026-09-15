नागपूर

Nagpur Crime News : नोकरीचे आमिष दाखवून मृत पोलिसाच्या पत्नीवर अत्याचार

Sonegaon Police Register Case in Nagpur : पतीच्या निधनानंतर अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी मिळवून देण्याचे आमिष दाखवून महिलेवर अत्याचार केल्याची तक्रार समोर आली आहे.
Nagpur Crime News

Nagpur Crime News

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर : पोलिस दलात असताना पतीचा मृत्यू झाल्यानंतर त्याच्या जागेवर पत्नीला नोकरी लावून देण्याचे आमिष दाखवित, एकाने महिलेवर अत्याचार केल्याची घटना समोर आली आहे. याप्रकरणी सोनेगाव पोलिसांनी आरोपीविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.

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