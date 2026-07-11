नागपूर

Nagpur: मॅजिक’च्या आड देहव्यापार दोन पीडितांची सुटका; सामाजिक सुरक्षा विभागाचा छापा

Crime Branch Raids Spa in Nagpur: नागपुरातील राणा प्रतापनगर परिसरातील स्पा सेंटरवर गुन्हे शाखेच्या सामाजिक सुरक्षा विभागाने छापा टाकत कथित देहव्यापाराचा पर्दाफाश केला.
Nagpur

Nagpur

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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सकाळ वृत्तसेवा

नागपूर: स्पा आणि मसाज सेंटरच्या नावाखाली सुरू असलेल्या कथित देहव्यापाराचा पर्दाफाश गुन्हे शाखेच्या सामाजिक सुरक्षा विभागाने केला. पथकाने राणा प्रतापनगर परिसरातील ‘मॅजिक क्रिश स्पा अँड सलून’वर छापा टाकून दोन पीडित तरुणींची सुटका करून स्पा चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल केला.

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