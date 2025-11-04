Nagpur News: बहिणीच्या मूळ पेशींमुळे चिमुकलीला मिळाले जीवनदान; रक्ताच्या कर्करोगावर बोनमॅरो ट्रान्सप्लांट ठरले यशस्वी

नागपूर : अवघ्या नऊ महिन्यांची चिमुकली. वजन अवघे सात किलो. अचानक ताप आला. शरीरावर निळसर व्रण दिसू लागले. आई-वडिलांनी रुग्णालयात दाखल केले. डॉक्टरांनी तिला रक्ताचा कर्करोग अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक लुकेमिया) झाल्याचे निदान केले..बहिणीच्या मूळ पेशींचा उपयोग करीत न्यू इरा मदर अँड चाईल्ड हॉस्पिटलच्या डॉक्टरांनी स्टेमसेल हॅप्लोआयडेंटिकल ट्रान्सप्लांट करून मुलीला नवीन जीवन दिले. बाल रक्तविकारतज्ज्ञ तसेच बोनमॅरो ट्रान्सप्लांट फिजिशियन डॉ. आतिश बकाने यांच्या मार्गदर्शनात हे प्रत्यारोपण करण्यात आले. या प्रक्रियेमुळे जीवघेण्या रक्ताच्या कर्करोगापासून मुक्ती मिळाली असून यापुढे चिमुकली सामान्य आयुष्य जगू शकणार आहे..बालिकेच्या बहिणीने (हाल्फमॅचड्) बोनमॅरो ट्रान्सप्लांटसाठी आवश्यक असलेले स्टेम सेल (मूळ पेशी) दिल्या. वजन कमी असल्यामुळे बोनमॅरो प्रत्यारोपणात जोखिम होती. पण, तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या चमूने आधुनिक तंत्रज्ञान व औषधोपचारांसह उपचारांमधील अचुकतेद्वारे शस्त्रक्रिया यशस्वी केली..बालरोगतज्ज्ञ डॉ. प्रियंका पवार, बालरोग अतिदक्षता विभागातील तज्ज्ञ डॉ. आनंद भुतडा यांनी विशेष सहकार्य केले. संचालक डॉ. आनंद संचेती, डॉ. नीलेश अग्रवाल, डॉ. निधीश मिश्रा यांनी वैद्यकीय पथकाचे अभिनंदन केले..सायन रुग्णालयात नोव्हेंबरपासून बोन मॅरो प्रत्यारोपणासाठी विस्तारित केंद्र सुरू, प्रत्यारोपण क्षमता वाढणार.एका वर्षाखालील बाळावर बोनमॅरो ट्रान्सप्लांट अत्यंत गुंतागुंत तसेच जोखमेची असते. मात्र, वैद्यकशास्त्रातील अत्याधुनिक तंत्रज्ञान व सोबतच्या तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या पथकामुळे क्लिष्ट शस्त्रक्रिया करून जीव वाचविणे शक्य झाले. -डॉ. आतिश बकाने, बाल रोग व रक्त कर्करोग तज्ज्ञ, नागपूर..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.