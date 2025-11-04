नागपूर

Nagpur News: बहिणीच्या मूळ पेशींमुळे चिमुकलीला मिळाले जीवनदान; रक्ताच्या कर्करोगावर बोनमॅरो ट्रान्सप्लांट ठरले यशस्वी

Stem Cell Transplant: अवघ्या नऊ महिन्यांची चिमुकली. वजन अवघे सात किलो. अचानक ताप आला. शरीरावर निळसर व्रण दिसू लागले. आई-वडिलांनी रुग्णालयात दाखल केले. डॉक्टरांनी तिला रक्ताचा कर्करोग अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक लुकेमिया) झाल्याचे निदान केले.
नागपूर : अवघ्या नऊ महिन्यांची चिमुकली. वजन अवघे सात किलो. अचानक ताप आला. शरीरावर निळसर व्रण दिसू लागले. आई-वडिलांनी रुग्णालयात दाखल केले. डॉक्टरांनी तिला रक्ताचा कर्करोग अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक लुकेमिया) झाल्याचे निदान केले.

