Nagpur News: नागपूरमधील अतिक्रमण हटाव मोहिमेमुळे पथ विक्रेत्यांच्या उपजीविकेवर मोठा फटका

नागपूर: शहरात महानगरपालिकेकडून सुरू असलेल्या अतिक्रमण हटाव मोहिमेमुळे पथ विक्रेत्यांच्या उपजीविकेचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. रस्ते मोकळे करण्यासाठी हातगाड्या, अनधिकृत टपऱ्या तसेच काही पक्क्या बांधकामांवर कारवाई करण्यात येत आहे. मात्र, या कारवाईचा सर्वाधिक फटका पथ विक्रेत्यांना बसत आहे..ऑल इंडिया युनायटेड ट्रेड युनियन सेंटरचे नागपूर प्रमुख विजेंद्र राजपूत यांनी सांगितले की, देशात आधीच रोजगाराचा प्रश्न गंभीर आहे. अशा परिस्थितीत कोणतीही पूर्वसूचना न देता हातगाड्या जप्त करणे, मालाचे नुकसान होणे आणि दंड आकारणे यामुळे विक्रेत्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. गेल्या २० ते २५ वर्षांपासून व्यवसाय करणाऱ्या पथ विक्रेत्यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे..या प्रश्नावर अनेक वर्षांपासून प्रशासनाकडे पाठपुरावा सुरू असला तरी ठोस निर्णय घेतला गेलेला नाही. पथ विक्रेत्यांची नोंदणी व विक्री क्षेत्रांचे नियोजन करण्यासाठी स्थापन केलेल्या हॉकर्स समितीच्या बैठका नियमित होत नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. बैठका झाल्यास विक्रेत्यांच्या प्रतिनिधींना बोलण्याची संधी दिली जात नसल्याची खंतही व्यक्त करण्यात आली..या पार्श्वभूमीवर पथ विक्रेत्यांना कायमस्वरूपी जागा उपलब्ध करून देणे, नाममात्र शुल्क आकारणे, अतिक्रमणाच्या नावाखाली होणारे नुकसान थांबवणे आणि हॉकर्स समितीच्या नियमित बैठका घेणे यासह ठोस उपाययोजना करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.."पथ विक्रेत्यांवर करण्यात येणारी कारवाई तात्काळ थांबवावी. हॉकर्स सर्व्हे करून जिथे शक्य असेल तिथे त्यांना जागा उपलब्ध करण्यासोबतच परवाने देण्यात यावे. "- पथ विक्रेता, नागपूर"आम्ही अनेक वर्षांपासून एकाच ठिकाणी व्यवसाय करीत आहे. आता अचानक बेदखल करण्यात आल्याने, हातावर पोट असणाऱ्या आमच्यासारख्या वयोवृद्धांनी काय करावे?"- पथ विक्रेती महिला, नागपूर"अतिक्रमणामुळे पायी चालणाऱ्यांना अडथळा निर्माण होतो आणि अपघाताचा धोका वाढतो. ज्यामुळे नियोजित जागांवरच विक्री करणे आवश्यक असून. अन्यथा कारवाई अपरिहार्य आहे."-मंगेश खवले, महानगरपालिका उपायुक्त, अतिक्रमण विभाग.