Nagpur News: उन्हाच्या तडाख्यातही उदरनिर्वाहाची जिद्द;लाहीलाही करणाऱ्या उकाड्यात दोन घासासाठी संघर्ष

नागपूर: उपराजधानीत तापमानाचा पारा ४४ अंशांच्या वर गेला आहे. अंगाची लाहीलाही करणाऱ्या उन्हामुळे सामान्य नागरिकांना घराबाहेर पडणे कठीण झाले आहे. मात्र, याच भीषण उन्हात आणि तापलेल्या रस्त्यांवर पोटाची खळगी भरण्यासाठी अनेक छोटे विक्रेते ठेल्यांवरून व्यवसाय करताना दिसतात. त्यांची ही जिद्द शहराची गती कायम ठेवून आहे..महाराजबागसमोरील गजबजलेल्या रस्त्यावर स्वप्नील गुप्ता आणि राजकुमार गुप्ता चुरमुरे आणि कच्चा चिवड्याचा ठेला लावतात. दुपारच्या वेळी रस्ते ओस पडत असले तरी, स्वप्नील मात्र आपल्या उदरनिर्वाहासाठी उन्हाचे चटके सोसत ग्राहकांची प्रतीक्षा करतात. 'दादा, घर चालवण्यासाठी व्यवसाय आवश्यक आहे. कितीही उन्ह असो वा पाऊस, मी रोज तुम्हाला इथेच दिसेल', असे स्वप्नील म्हणाले..मध्यमवर्गीय किंवा नोकरीपेशा वर्गासाठी उन्हाळा सुट्यांचा काळ असला तरी, स्वप्नीलसारख्या विक्रेत्यांसाठी एका दिवसाची सुटी म्हणजे दैनंदिन गरजांसाठी मोठा संघर्ष ठरतो.शहरातील रस्त्यांवर दुचाकीस्वार डोक्याला कापड गुंडाळून उन्हापासून बचाव करण्याचा प्रयत्न करतात, तर वाटसरू सावलीचा आधार घेत रस्ता ओलांडताना दिसतात..मात्र, या सगळ्यांमध्ये रस्त्याच्या कडेला तासनतास उभे राहून सेवा देणारे फेरीवाले आणि विक्रेते खऱ्या अर्थाने उन्हाशी दोन हात करत आहे. वाढत्या तापमानामुळे आरोग्य विभागाने नागरिकांना दुपारच्या वेळी बाहेर न पडण्याचे आवाहन केले आहे. मात्र, स्वप्नील गुप्ता यांच्यासारख्या शेकडो कष्टकऱ्यांसाठी हे उन्ह त्यांच्या आयुष्यातील संघर्षाचाच एक भाग बनले आहे.