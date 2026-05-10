Nagpur News: तोतयेगिरी करणाऱ्या चार विद्यार्थ्यांवर कारवाई ;विभागीय शिक्षण मंडळ ; पाच परीक्षांसाठी बंदी, ३२ कॉपीबहाद्दरांवर कारवाई

नागपूर: दहावीच्या परीक्षेदरम्यान गैरप्रकार करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात आली आहे. यामध्ये गोंदियातील दोन केंद्रावरील चार बनावट विद्यार्थी आढळले होते. त्या सर्वच विद्यार्थ्यांना पाच परीक्षांसाठी बंदी घालण्यात आली असून परीक्षेदरम्यान कॉपी करणाऱ्या ३२ विद्यार्थ्यांनाही एक परीक्षेसाठी बंदी घालण्यात आली आहे. .दहावीची परीक्षा २० फेब्रुवारी ते १८ मार्च दरम्यान झाली. १ लाख ४७ हजार ७८३ विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली. नागपूर विभागात ६८३ केंद्रांवर ही परीक्षा घेण्यात आली. या परीक्षेत भरारी पथकाद्वारे सर्वच विषयादरम्यान केलेल्या कारवाईत ३२ विद्यार्थी कॉपी करताना आढळले. या विद्यार्थ्यांची सुनावणी घेत शिक्षण मंडळाने त्यांना एका परीक्षेसाठी बंदी घातली आहे..Nagpur News: आता ग्राहकांसमोरच सिलिंडरची वजन तपासणी; गॅस कंपन्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांचे निर्देश.विशेष म्हणजे गोंदिया जिल्ह्यातील सालेकसा येथील कावराबांध तहसील येथील जिल्हा परिषद शाळा आणि तिरोड्यातील गिरिजाबाई कन्या विद्यालय या दोन केंद्रावर परीक्षेदरम्यान चार बनावट विद्यार्थी आढळले होते. या विद्यार्थांवर स्थानिक पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून कारवाई केली. याशिवाय चौकशीदरम्यान त्यांच्यावर पाच परीक्षांची बंदी घालण्यात आली..उत्तीर्ण होण्याची हमी देणाऱ्या शाळांमध्ये प्रवेश घेऊ नका ः डॉ. शिवलिंग पटवेबारावीच्या निकालात २४३ विद्यार्थ्यांनी गोंदिया आणि वर्धा येथील केंद्रावर मास कॉपी केल्याची घटना समोर आली होती. याप्रकरणी या सर्वच विद्यार्थ्यांवर विभागीय शिक्षण मंडळाने कारवाई केली. या प्रकाराने शेकडो विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात आले. त्यामुळे विभागीय शिक्षण मंडळ अध्यक्ष डॉ. शिवलिंग पटवे यांनी १०० टक्के उत्तीर्ण करण्याची हमी देणाऱ्या शाळांपासून सावध राहण्याचे व शाळेत प्रवेश घेताना त्या शाळेची माहिती घेण्याचेही आवाहन डॉ. शिवलिंग पटवे यांनी केले.