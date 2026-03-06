Nagpur Temperature: ‘ऑरेंज सिटी’त उन्हाळ्याची जोरदार एंट्री, नागपूर @३७.६; उन्हाचे चटके वाढले, पारा चाळिशीजवळ

नागपूर : उन्हाळ्यातील पहिला महिना मार्च सुरू होताच अपेक्षेप्रमाणे विदर्भात उन्हाचे चटके वाढले आहेत.अवघ्या चार-पाच दिवसांपासून ऊन दिवसागणिक वाढत असून, पारा चाळिशीला टेकला आहे. तापमानवाढीसाठी सध्या अनुकूल वातावरण असल्यामुळे येत्या काही दिवसांत पारा आणखी भडकण्याची शक्यता आहे. तसे संकेत प्रादेशिक हवामान विभागाकडून मिळाले आहेत..साधारणपणे विदर्भात मार्च ते जून हा चार महिन्यांचा काळ उन्हाळा असतो. होळीचा सण आटोपताच हळूहळू कमाल तापमान वाढू लागते. मार्चच्या पहिल्याच आठवड्यात वैदर्भीयांना याचा अनुभव आला. काही दिवसांपासून तापमानात सातत्याने वाढ होत आहे..Kolhapur Weather: कोल्हापुरात मध्यरात्री तापमान १४ अंश सेल्सिअसवर! दाट धुक्यात हरवले शहर, नागरिकांनी पेटवल्या शेकोट्या.गुरुवारी यवतमाळचा अपवाद वगळता विदर्भातील बहुतांश शहरांच्या तापमानात लक्षणीय वाढ झाली. अमरावतीचा पारा एका अंशाने वाढून विदर्भात उच्चांकी ३९.८ अंशांवर गेला. तर नागपुरात ३७.६ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद करण्यात आली..अकोला (३९.५ अंश), वर्धा (३९.१ अंश), ब्रह्मपुरी (३९.० अंश) येथेही उन्हाचे सौम्य चटके बसले. त्याचवेळी पहाटेच्या सुमारास वातावरणात हलका गारवाही जाणवत आहे. अचानक उन्हाचे चटके वाढल्याने घराघरांतील पंखे गरागरा फिरू लागले आहेत. हळूहळू कुलरही बाहेर पडू लागले असून एसीदेखील सुरू झाले आहेत. उन्हामुळे अनेक जण घराबाहेर पडणे टाळत आहेत..उन्हापासून बचाव करण्यासाठी पांढरे कपडे, टोपी, दुपट्टा, गॉगल इत्यादींचा वापर होऊ लागला आहे. तसेच आईस्क्रीम व थंडपेयाची दुकानेही रस्त्यांवर थाटणे सुरू झाले आहे. सध्या अवकाळी पावसाची कसलीही लक्षणे नसल्यामुळे, या आठवड्यात पारा आणखी भडकण्याची दाट शक्यता वर्तविण्यात येत आहे..मागील दशकात मार्चमहिन्यातील कमाल तापमानशहर तारीख तापमाननागपूर २८ मार्च ४५.०अकोला २० मार्च ४४.४चंद्रपूर २७ मार्च ४४.४ब्रह्मपुरी २९ मार्च ४४.२वर्धा ३१ मार्च ४३.९अमरावती २८ मार्च ४३.८वाशीम २९ मार्च ४२.६गोंदिया ३० मार्च ४२.५यवतमाळ ३० मार्च ४२.५बुलडाणा २८ मार्च ४१.०.Pune News : पुणेकरांना सर्दी अन् खोकल्याचा ‘ताप’; घशाचाही वाढला संसर्ग.अशी घ्या आरोग्याची काळजीउन्हामुळे डिहायड्रेशन, थकवा किंवा चक्कर येणे यासारखे त्रास होऊ शकतात. शिवाय सर्दी, ताप, खोकला, अंगदुखी, डोकेदुखी होऊ शकते. त्यामुळे घराबाहेर पडताना सोबत कांदा, पिण्याचे पाणी तसेच तोंड व शरीर पूर्ण झाकूनच प्रवास करावा, असा तज्ज्ञांनी सल्ला दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.