नागपूर,: नवीन नागपूर प्रकल्पातील शेतकऱ्यांप्रमाणे तिसऱ्या आउटर रिंगरोडग्रस्तांनाही नवीन नागपुरात किंवा लगत विकसित भूखंड, विशेष सवलती आणि जमिनीचा योग्य मोबदला द्यावा, अशी मागणी प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांनी विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी यांच्याकडे मांडली. .बाधित शेतकऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीला जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एनएमआरडीए)च्या तहसीलदार बोरकर, उपजिल्हाधिकारी गणेश मरकड यांच्यासह शेतकरी संघर्ष समितीचे प्रतिनिधी व अन्य शेतकरी उपस्थित होते. शासन-प्रशासनाने केवळ तोंडी आश्वासने न देता शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर ठोस निर्णय आणि स्पष्ट भूमिका मांडावी, अशी आग्रही भूमिका शेतकरी प्रतिनिधींनी मांडली..समितीने मोजणीबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेले आश्वासन आणि प्रकल्पाच्या अधिकृत माहितीबाबत विभागीय आयुक्तांनी दिलेले निर्देश महत्त्वाचे असल्याचे म्हटले. मात्र, योग्य मोबदला, विकसित भूखंड, उर्वरित जमिनींचे झोनिंग बदल, निवासी व व्यावसायिक विकासाची परवानगी आणि एनए प्रक्रियेसह अन्य मागण्यांवर ठोस व लेखी आश्वासन देण्याची मागणी केली. विकासाला शेतकऱ्यांचा विरोध नसून, विकासाच्या नावाखाली अन्याय होऊ नये, जमिनीचा योग्य मोबदला आणि भवितव्याची हमी मिळावी, हीच समितीची भूमिका असल्याचे सांगितले. जमिनीचा मोबदला सध्याच्या वास्तविक बाजारभावानुसारच निश्चित करावा, अशी ठाम भूमिका शेतकरी प्रतिनिधींनी मांडली..प्रकल्पाबाबत शेतकऱ्यांच्या मनातील संभ्रम दूर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी एनएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांना प्रकल्पाचा अधिकृत नकाशा, थ्रीडी मॅप, सर्वेक्षणाची कागदपत्रे आणि आवश्यक माहिती उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले. तसेच प्रकल्पाचे सविस्तर सादरीकरण तयार करून बाधित गावांमध्ये शेतकऱ्यांना संपूर्ण प्रकल्पाची माहिती समजावून सांगण्याच्या सूचनाही केल्या..लगतच्या जमिनींचे झोनिंग बदला!तिसऱ्या रिंगरोडमुळे बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या रस्त्यालगत उर्वरित जमिनींचे झोनिंग बदलून निवासी किंवा व्यावसायिक विकासाची परवानगी द्यावी, अशी मागणी समितीने केली. रस्त्यामुळे जमिनींचे आर्थिक व भौगोलिक महत्त्व वाढणार आहे. मात्र, शेतीविषयक झोनिंग कायम राहिल्यास शेतकरी विकासाच्या संधींपासून वंचित राहतील. प्रकल्पामुळे जमिनींचे तुकडीकरण होऊन शेती करणेही अडचणीचे ठरू शकते. त्यामुळे उर्वरित जमिनींना निवासी अथवा व्यावसायिक वापराची परवानगी, एनए आणि बांधकाम परवानग्या सुलभतेने द्याव्यात, अशी भूमिका समितीने मांडली..संमतीनेच जमिनींची मोजणीजिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी मोजणीसाठी शेतकऱ्यांवर जबरदस्ती केली जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले. संमती देणाऱ्या शेतकऱ्यांच्याच जमिनींची मोजणी करण्यात येईल. त्यापूर्वी संबंधित गावांमध्ये एसडीओंच्या माध्यमातून चर्चासत्र आयोजित करून शेतकऱ्यांना अंदाजित मोबदल्याची माहिती दिली जाईल. हा मोबदला किमान आधारभूत रक्कम असून, प्रत्यक्ष मोबदला त्यापेक्षा अधिक मिळू शकतो. अंदाजित रकमेपेक्षा किमान ३० टक्के अधिक मोबदला मिळण्याची शक्यताही जिल्हाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.